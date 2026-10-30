Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Л идерът на партия „Има такъв народ“ и дългогодишен телевизионен водещ Слави Трифонов обяви изненадващо в личния си профил във Facebook, че частната телевизия „7/8“ спира излъчването си.

„Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия“, написа Трифонов в социалната мрежа.

В краткото си изявление той изрази благодарност към екипа и аудиторията на медията: „Телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите“.

Трифонов завърши с познатия си загатнат анонс за бъдещи медийни или политически изяви: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“.

Историята на канала: От праймтайма на националния ефир до кабелния сигнал

Телевизия „7/8“ започна официално излъчване на 4 ноември 2019 г.

Каналът започна като платен кабелен и сателитен проект под мотото „Силата е в истината!“, наблягайки на авторски вечерни предавания, публицистика, хумор и музикални формати, водени от познатите лица на „Ку-Ку Бенд“ и екипът на сценаристите.

През годините телевизията се превърна и в основна трибуна за политическия проект на Трифонов - „Има такъв народ“ (ИТН). Именно чрез нейния ефир и социалните канали бяха отправяни ключови политически послания, позиции и анонси по време на поредицата от парламентарни избори в страната.

Към момента не се посочват конкретните финансови или оперативни причини, довели до решението за прекратяване на дейността на медията, както и дали екипът ще продължи работа под друга форма в дигиталното пространство.