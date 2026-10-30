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Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

По-високи заплати и нова дигитална платформа за младите лекари в България

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 октомври 2026, 16:24
Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро
Източник: istock

Минималното месечно възнаграждение на специализантите, приети на места по клинични специалности, финансирани от държавата, вече не може да бъде по-ниско от 1550,50 евро. Промяната е обнародвана в „Държавен вестник“ с измененията в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и влиза в сила от днес, 30 октомври.

Досега наредбата предвиждаше възнаграждението да бъде не по-малко от 2,5 минимални работни заплати за страната.

Преди дни министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че се предлага възнаграждението на лекарите специализанти по държавна поръчка да бъде 1550 евро.

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Електронен портал за специализантите

С измененията в наредбата се регламентира и създаването на електронен портал за специализанти, който ще бъде част от Националната здравноинформационна система. Този текст влиза в сила от 2 ноември.

В портала ще се публикува информация за всички обявени свободни длъжности за специализанти по клинични специалности и за конкурсите за заемането им по Кодекса на труда. Ще има данни и за местата по неклинични специалности, както и за специалностите за лекари по дентална медицина.

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Платформата ще съдържа и графиците на висшите училища за теоретичното обучение по отделните специалности и таксите за участие. В нея ще бъдат достъпни и електронните книжки за специализация на всички регистрирани специализанти.

По думите на министър Ивкова технически платформата вече работи, но за пълноценното ѝ функциониране е била нужна нормативна промяна.

Редактор: Маргарита Костадинова
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