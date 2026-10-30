Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от банкова сметка в САЩ

С амолетът, който превози Флавио Болсонаро и семейството му до САЩ след шокиращата му изборна загуба, е бил платен от посредник от банкова сметка в САЩ, заяви ръководителят на авиокомпанията пред AФП.

Болсонаро, най-големият син на крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро, беше изненадан от изборната си загуба от левия действащ президент Луис Инасио Лула да Силва в неделя, след като водеше на първия тур на гласуването по-рано този месец.

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След гласуването 45-годишният мъж се измъкна от Бразилия през Аржентина и Еквадор в рамките на тайна операция, след като му беше наредено да предаде паспортите си поради няколко текущи разследвания срещу него.

Подробностите около бягството му са неясни, но в четвъртък ръководителят на аржентинската авиокомпания, която е превозила него и семейството му до Флорида, разкри някои от тях пред AФП.

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„Бях нает от брокер, когото познавам от 10 години и който живее в Съединените щати“, каза Луис Гранде, ръководител на авиокомпанията Baires Fly, говорейки по телефона от Флорида.

Посредникът, който притежава американски и аржентински паспорти и чиято самоличност Гранде отказа да разкрие, е превел 150 000 долара от сметката на компанията си в американска банка в аржентинска банка.

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Гранде каза, че не знае за кого работи посредникът.

Някои американски медии, включително „Ню Йорк Таймс“ и „Уолстрийт Джърнъл“, съобщиха, че самолетът е бил чартърен от Джейсън Милър, съветник на Доналд Тръмп.

Белият дом не е коментирал случая.