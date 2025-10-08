България

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

Проф. Овчаров уточни, че обектът датира от III–IV век

8 октомври 2025, 11:44
Храм на Слънцето откриха на Перперикон
Н овото археологическо откритие в Перперикон, за което ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров съобщи предварително, е огромен кръгъл храм, вероятно посветен на култа към Слънцето.

Проф. Овчаров уточни, че обектът датира от III–IV век и продължава традицията на древното светилище на тракийския Дионис в римския период на скалния град.

По думите му храмът е разположен в Южния квартал, на около 20 метра от голямата базилика от V–VI век, и най-вероятно е бил свързан с вече разкритите десетки кръгли и правоъгълни мавзолеи от последния етап на езическата епоха и началото на християнството. Комплексът от няколко храма, посветени на различни божества около светилището на тракийския Дионис, заедно с мавзолеите, оформя т.нар. Area Sacra – Свещената зона в Южния квартал на Перперикон. Всичко това е било ситуирано около основната улица с ширина четири метра, която е водела към Акропола.

Откритието ще бъде представено официално в петък, 10 октомври, когато ще бъде обявен и краят на тазгодишните разкопки, допълни проф. Овчаров.

