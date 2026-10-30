Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

"Скоростното развитие на изкуствения интелект (ИИ) незабавно ще доведе до момент, в който машините напълно ще надминат познавателните способности на човека. Човечеството бързо се доближава до критична точка, в която контролът върху алгоритмите ще се превърне в едно от най-големите ни предизвикателства".

За това предупреждава Бил Гейтс на среща в Кралското дружество в Лондон.

Основателят на Microsoft сравнява появата на ИИ с еволюционно събитие, което изцяло ще промени самата концепция за интелигентност на Земята. Той признава, че новите системи вече го превъзхождат в редица области, а уменията по програмиране, които той развива от 13-годишна възраст, вече са практически остарели.

Основни рискове: „ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години“

Гейтс очертава няколко ключови заплахи, пред които светът ще се изправи в близко бъдеще:

Интелектуално и физическо изместване: Алгоритмите бързо ще надминат хората в математическите изследвания, инженерството и биологичното моделиране. ИИ постепенно ще замени както счетоводители, юристи и офисни служители, така и физическите работници (чрез хуманоидни роботи).

Алгоритмите бързо ще надминат хората в математическите изследвания, инженерството и биологичното моделиране. ИИ постепенно ще замени както счетоводители, юристи и офисни служители, така и физическите работници (чрез хуманоидни роботи). Загуба на контрол: В рамките на следващите 3 до 4 години възможността на алгоритмите да се самоусъвършенстват ще стане критична. „ИИ може да излезе извън контрол още преди следващото Световно първенство по футбол“, отбелязва Гейтс.

В рамките на следващите 3 до 4 години възможността на алгоритмите да се самоусъвършенстват ще стане критична. отбелязва Гейтс. Биотероризъм и киберсигурност: Мнението му е, че бъдещи пандемии, улеснени от ИИ, могат значително да надминат мащабите на COVID-19, а системните грешки в ранен софтуер създават сериозни пробойни в сигурността.

Заплаха за икономиката и пазара на труда

Според Гейтс настоящата структура на капитализма подтиква компаниите масово да заместват хората с роботи и алгоритми, без да мислят за последиците. Това ще доведе до срив в данъчните приходи на държавите точно когато ще са необходими огромни средства за социални помощи и преквалификация.

За да се смекчи този преход, основателят на Microsoft предлага две основни мерки:

Законово определяне на категории професии, резервирани единствено за хора. Въвеждане на „данък върху ИИ токените“, който да финансира социалната защита и да компенсира загубените работни места.

Въпреки мрачните си прогнози, Гейтс продължава да финансира глобалното здравеопазване чрез своята фондация, като планира да я закрие през 2045 г., след като използва технологиите за окончателното ликвидиране на маларията, полиомиелита и детската смъртност. Той призовава САЩ и Китай спешно да си сътрудничат в регулирането на ИИ, предупреждавайки, че неконтролираната надпревара във въоръжаването с алгоритми е заплаха за цялото човечество.