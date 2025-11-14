Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

П равителството назначи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

Той беше предложен от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

"Очакваме по-късно Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър", добави министърът на правосъдието Георги Георгиев.

"Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори", обясни Дилов.

Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради "Лукойл"

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник.

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“.

На днешния парламентарен блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.

Спецов в момента е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, като заемаше длъжността и в периода май 2021 г. - август 2022 г. Освен в НАП е работил и в ДАНС и прокуратурата.

"Румен Спецов беше назначен по мое време, за да събира данъци, а не управлява рафинерията. Има изискване в Закона от 2023 г., според което особеният управител трябва да има пет години опит в петролната индустрия и управлението на активи. Не мисля, че той ги има. Това е доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", коментира назначението председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"С днешното решение за избора на Румен Спецов на практика се потвърждава, че кражбата на активите на "Лукойл" е в ход. Няма да имаме човек, който да бъде управител, а ликвидатор", смята Йордан Тодоров от "Възраждане".