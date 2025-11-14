Премиерът Желязков: Рафинерията "Лукойл" е елемент от критичната инфраструктура на България

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

Р афинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това каза в началото на заседанието на Съвета по сигурността министър-председателят Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на кабинета.

Тема на заседанието е изборът на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и се очаква предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата, съобщиха от правителството.

До процедурата се стига, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавния вестник. Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче отхвърлиха ветото вчера.

На днешния парламентарен блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.​