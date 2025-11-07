Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

България

Обновена преди 15 минути / 7 ноември 2025, 09:27
У правляващите са внесли тази сутрин в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски представител в "Лукойл" - България.

Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало",  ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица", показва справка на интернет страницата на Народното събрание.

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите.

Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура. Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България , така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

Според промените

индивидуалните административни актове на министъра на икономиката и индустрията, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен предвидените изключения.

Вносителите предлагат

да бъде отменена разпоредбата в закона, според която особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същия срок, както и да отпадне текстът, според който правомощията на особения търговски управител могат да се осъществяват от няколко лица, но не повече от трима. .

Към досегашните изисквания за назначаването на особения управител се добавят и нови -

да не е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, както и на лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия — до шеста, а по сватовство — до трета степен. Друго изискване е да не се намира с лицето, опериращо критична инфраструктура,  с лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.

Предвижда се

от датата на назначаване на особения търговски управител от Министерския съвет акционерите, съдружниците и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, да не могат да упражняват правото на глас или правата си на едноличен собственик на капитала, както и да се разпореждат с акциите или дяловете си в капитала.

Източник: Нелли Желева/БТА    
НС Лукойл национализация
