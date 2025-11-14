България

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

След Съвета за сигурност днес премиерът ще каже кой е особеният управител в "Лукойл", ще бъде едно лице, поясни Борисов

Обновена преди 9 минути / 14 ноември 2025, 10:00
Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация заради американските санкции срещу "Лукойл" такава, каквато е в Германия – за 6 месеца.

Надявам се още днес ние да получим дерогация, каквато е в Германия – за 6 месеца, така че спокойно да можем да свършим всички неща, заяви той пред медиите в парламента. Има 7 часа часова разлика в САЩ, добави лидерът на ГЕРБ.

Борисов: Имаме готово име за особен управител на "Лукойл"

След Съвета за сигурност днес премиерът ще каже кой е особеният управител в "Лукойл", ще бъде едно лице, поясни Борисов. На въпрос дали това е Петко Николов, Борисов отговори отрицателно. По думите му, бъдещият особен управител е съгласуван с лидера на ГЕРБ, работа на премиера е да го съгласува и с останалите коалиционни партньори. Бойко Борисов не знае дали това е станало с лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Борисов каза, че предложеният особен управител има достатъчно опит, какъвто е необходим. По думите му, той не е свързан с "Инсаойл", нито с Пеевски., нито е бил министър Нека да назначат особен управител, виждате колко са динамични събитията в света, вече се появяват трилионни фондове в САЩ, които са готови да купят цялата компания, целия ѝ бизнес, отговори Борисов на въпрос дали е възможно "Лукойл" у нас да бъде закупена през Българския енергиен холдинг.

Дълговете растат през последните четири години, но не на гърба на българските граждани, защото парите отиват за заплати, 1,1 млрд. лв. повече ще получат българските пенсионери догодина, близо милиард повече са за българските лекари, милиарди ще влязат в системите за заплати на хората, коментира Бойко Борисов проектобюджета за следващата година, който вчера беше внесен в Народното събрание. По думите му, докато има редовно правителство, решенията са трайни. Лидерът на ГЕРБ смята, че кабинетът ще изкара пълен мандат.

На въпрос дали обмислят да ограничат бонусите в държавната администрация, Борисов посочи, че това е обществен дебат, който може да се проведе и партиите да кажат дали да стане или не. Един бюджет никога не може да покрие всичко, подчерта Бойко Борисов.

Борисов: Гарантирам, че България ще получи дерогация

Цветан Василев е идвал в дома му в Банкя, потвърди Борисов, а на въпрос за причината той каза, че самият той тогава е бил в опозиция, хората обичали да идват да си говорят с него, но не се сещал за какво са говорили, защото било преди 15 години. Не знае и защо се е страхувал Василев от Делян Пеевски. След като станах премиер, 3,5 млрд. лв. покрихме „дупката“ в КТБ и всички вложители си взеха парите, посочи лидерът на ГЕРБ.

Отдавна вече не коментирам решенията на кмета на София Васил Терзиев, посочи Борисов във връзка с намерението за по-високи цени за паркиране в синята и зелената зона в столицата. Всяко решение, което внася, го прави, за да си намери оправдание, сега като го подкрепихме, чухте ли да благодари на групата на ГЕРБ, че са подкрепили решението му, коментира той. 

Източник: БТА, Нелли Желева    
Бойко Борисов ГЕРБ Лукойл Особен управител Дерогация Васил Терзиев София Съвет по сигурност Министерски съвет Политически изказвания
