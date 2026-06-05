Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки

П арламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ще внесе съответните проекторешения по случая.

Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.

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"Очевидно е, че здравната системата има тежки проблеми", каза Хамид Хамид.

"Българските лекари и българските граждани се нуждаят от спокойствие и за да заработи системата, явно трябват не политически лица, а такива вътре от системата", посочи той.

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Народният представител Левент Апти от групата заяви, че от ДПС искат освобождаването на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в здравната система от настоящото ръководство.

По-рано днес и от "Демократична България" обявиха, че са внесли искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров.

"Мавров е човек на ГЕРБ и ДПС и след като те нямаха нашите гласове за избора му тогава, извадиха от пленарна зала ИТН и "Възраждане", които уж бяха опозиция, за да падне кворумът и той да бъде избран. 5,5 млрд. евро е интересът в здравеопазването, затова цели парламентарни групи излизат от зала. Предстои да видим дали “Прогресивна България” ще влязат в гнездото на ГЕРБ и ДПС или ще посмеят наистина да се борят срещу мафията", каза депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

Мавров отговори на критиките срещу него и исканията за оставката му с позиция до медиите:

"В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Затова ще бъда ясен – ще говоря само с проверими обстоятелства. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера. Временното ограничаване на част от правомощията ми беше административна мярка. Бяха разпоредени и проверки. След тяхното приключване правомощията ми бяха напълно възстановени. Не са установявани нарушения и нередности в моята работа.

Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация. Не се страхувам работата ми да бъде проверявана във всеки един момент - това е част от прозрачността, за която винаги съм настоявал:

Разкрити над 600 несъществуващи болнични легла и установени системни несъответствия в отчетността на болничната помощ;

Изнесени данни за съмнителни хоспитализации и потенциални злоупотреби;

Разкрити злоупотреби, свързани със заплащане на неизпълнени поръчки;

Разкрити пропуски в системата и нормативната уредба, създаващи възможности за злоупотреби с публични средства;

Поставен фокус върху занижената киберсигурност и защитата на здравните данни, включително анализ на риска и договорите за критична ИТ инфраструктура;

Напълно дигитализиран и ускорен процес за отпускане на помощни средства, включително SMS и Viber уведомления, които намаляват административната тежест и повишават контрола;

Разширяване на обхвата и стойността на заплащаните помощни средства и медицински изделия, при строга бюджетна дисциплина и без установени нарушения

Спестени милиони средства с механизъм за разплащане към аптеките;

Предложени промени в редици закони и нормативни актове, гарантиращи достъпа до лечение на българските граждани в страната и в чужбина, подобряването на контрола и на бюджетната дисциплина.

Въвеждане и разширяване на ключови електронни услуги, като проверка на здравноосигурителен статус за граждани, осигуряващи се в чужбина; интерактивна карта на услугите; използване на електронни договори и електронни финансово-отчетни документи и много, много други.

Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Аз се придържам към резултатите. Те са проверими"