24 ноември 2025, 10:24
Илияна Йотова за Бюджет 2026: Никой не е доволен
Илияна Йотова   
З а мен това е бюджет, който трябва да осигури на някой изборите без реформи, без визия за развитие на икономиката, каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти преди откриването на кръгла маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества – акценти, предизвикателства, перспективи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Що се отнася до социалните елементи в него – те не могат да бъдат сами за себе си, допълни тя.

„Тогава, когато нямаш никакво производство, никаква икономика, няма как само да се изпразва хазната“,

каза още Йотова.

Тя определи като смущаващи съкратените срокове между двете четения на бюджета, както и обещанието за нови 10 млрд. евро дългове през 2026 г.

Според Илияна Йотова протестите – както на синдикатите, така и срещу решенията на Столичната община, имат пресечна точка и това е недоволството на хората. „Защото

колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен и няма как да е доволен“,

допълни тя.

Илияна Йотова отказа да отговори на въпроси дали от БСП са водили разговори с нея за кандидатурата й за президент на предстоящите избори.

