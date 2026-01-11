Свят

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

11 януари 2026, 10:08
Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток
Източник: БТА

Х иляди хора в австралийския щат Куинсланд останаха без ток, след като тропически циклон премина през североизточното крайбрежие на страната, носейки със себе си проливни дъждове и силен вятър, предаде Ройтерс. 

Тропическият циклон от първа степен "Коджи" достигна сушата между градовете Еър и Боуен, на около 500 километра северно от Бризбейн, столицата на щата Куинсланд, преди да отслабне до тропическа депресия, съобщи австралийската национална метеорологическа служба. 

Бурята, с пориви на вятъра, достигащи 95 км/ч, и съпътствана с проливни дъждове, засегна крайбрежни градове, включително Макай, туристически център и врата към Големия бариерен риф, се посочва още в изявлението. 

Премиерът на щата Куинсланд Дейвид Крисафули заяви, че около 15 000 имота са останали без ток заради преминаването на тропически циклон "Коджи", който е нанесъл щети на недвижима собственост и лодки и причини затварянето на основни пътища. 

През тази нощ "Коджи" донесе валежи от до 200 мм/кв.м в някой райони на щата и се очаква силните превалявания да продължат през следващите 24 до 48 часа, каза Крисафули. "Има вероятност от наводнение, но жителите на Куинсланд ще се справят с това", заяви той в телевизионно изявление от Бризбейн. 

Синоптиците заявиха, че лошото време вероятно ще продължи и днес, преди да отслабне през утрешния ден. 

Тропическият циклон "Коджи" идва след като през март 2025 г. щата Куинсланд бе засегнат от "Алфред", тропически циклон от четвърта степен (с максимални постоянни ветрове от 209 до 251 км/ч.), който донесе разрушителни ветрове и проливни дъждове, прекъсвайки електроснабдяването на стотици хиляди хора. 

Източник:  БТА, Симеон Томов    
Тропически циклон Коджи Куинсланд Без ток Проливни дъждове Наводнения Австралия Щети от буря Силен вятър Затворени пътища Метеорологична служба
