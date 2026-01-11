Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Х иляди хора в австралийския щат Куинсланд останаха без ток, след като тропически циклон премина през североизточното крайбрежие на страната, носейки със себе си проливни дъждове и силен вятър, предаде Ройтерс.
Тропическият циклон от първа степен "Коджи" достигна сушата между градовете Еър и Боуен, на около 500 километра северно от Бризбейн, столицата на щата Куинсланд, преди да отслабне до тропическа депресия, съобщи австралийската национална метеорологическа служба.
Бурята, с пориви на вятъра, достигащи 95 км/ч, и съпътствана с проливни дъждове, засегна крайбрежни градове, включително Макай, туристически център и врата към Големия бариерен риф, се посочва още в изявлението.
#Koji is the newest tropical cyclone on the block. It's pretty sloppy with an ill-defined center but it's pretty huge so the rainfall impacts to #Queensland will be more widespread. That said, Koji should be making landfall there in several hours. #tropicswx pic.twitter.com/v1BntrO7cS— Vortix (@VortixWx) January 10, 2026
Премиерът на щата Куинсланд Дейвид Крисафули заяви, че около 15 000 имота са останали без ток заради преминаването на тропически циклон "Коджи", който е нанесъл щети на недвижима собственост и лодки и причини затварянето на основни пътища.
През тази нощ "Коджи" донесе валежи от до 200 мм/кв.м в някой райони на щата и се очаква силните превалявания да продължат през следващите 24 до 48 часа, каза Крисафули. "Има вероятност от наводнение, но жителите на Куинсланд ще се справят с това", заяви той в телевизионно изявление от Бризбейн.
My dad in Cannonvale (next to Airlie Beach) just took these pics from Cyclone Koji. No major damage or boats washed up. Not a direct hit, crossing around 100km north but they copped lots of the wind/drain. pic.twitter.com/qjXDpiM46b— Dale Roberts (@ozdale) January 10, 2026
По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.
Синоптиците заявиха, че лошото време вероятно ще продължи и днес, преди да отслабне през утрешния ден.
Тропическият циклон "Коджи" идва след като през март 2025 г. щата Куинсланд бе засегнат от "Алфред", тропически циклон от четвърта степен (с максимални постоянни ветрове от 209 до 251 км/ч.), който донесе разрушителни ветрове и проливни дъждове, прекъсвайки електроснабдяването на стотици хиляди хора.
Tropical Cyclone Koji to soon cross the coast between Ayr and Bowen. Heavy rain occurring between Ayr and Mackay.— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 10, 2026
