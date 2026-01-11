България

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

На преподобния Теодосий Велики християнството дължи създаването и образцовото устройство на първите общежителни манастири

11 януари 2026, 10:14
Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики
Източник: iStock/GettyImages

С лед даването на равноправие на християнството в Римската империя (313 г.), то започнало широко да се разпространява. Заедно с това някои християни почвали да търсят уединен живот, далече от суетата и съблазните на света. Така се появило монашеството - мъже и жени заживявали уединено или в общности, обикновено извън населените места. Много от тях се занимавали с богословски трудове или просто се усъвършенствали в духовния живот и със съветите си станали опора както на други монаси, така и на цялата Църква през следващите векове.

На преподобния Теодосий Велики християнството дължи създаването и образцовото устройство на първите общежителни манастири. Той е роден в Кападокия в 424 г. Възпитан в християнските добродетели и просветен от изучаване на Божието слово, младият Теодосий пожелал да се посвети на духовен живот. Като първа стъпка решил да се поклони на светите места в Йерусалим. На минаване през Антиохия той посетил свети Симеон Стълпник, който го благословил за монашески подвиг и предрекъл, че Теодосий ще бъде "велик пастир на словесни овце", което после напълно се потвърдило от живота на бележития подвижник.

През 450 г. Теодосий отишъл в Йерусалим и се запознал с живота на отшелниците близо до Светия град. След това се уединил във Витлеемската пустиня, където години наред обитавал една пещера и чрез молитвен подвиг достигнал духовно съвършенство. Бог му дал дар на чудотворство и прозорливост. Мнозина започнали да се заселват около него и така се създал неговият знаменит манастир югоизточно от Йерусалим. Преподобният Теодосий пръв въвел общежитийната форма на монашество и затова е наречен "киновиарх" (началник на общежитие). В мъдрото си ръководство духовният отец съчетавал кротост със строга справедливост. След като обучил хиляди монаси, се упокоил на 105-годишна възраст.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Християнство в Римската империя Монашество Преподобен Теодосий Велики Общежителни манастири Кападокия Йерусалим Свети Симеон Стълпник Витлеемска пустиня Киновиарх Духовен живот
Последвайте ни
Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Защо котките обичат да играят с кашони?

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 13 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 12 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 12 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 12 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 46 минути

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Свят Преди 1 час

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Не бива да противодействаме на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос“, каза Фрай на брифинг

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Свят Преди 2 часа

Всеки, взел участие в протестите, ще бъде приеман за "Божи враг"

<p>Марко Рубио и Бенямин Нетаняху разговаряха по&nbsp;телефона</p>

Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Свят Преди 3 часа

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 3 часа

Лидерът на СДС каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Свят Преди 3 часа

Синът му разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 3 часа

В атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

Свят Преди 3 часа

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата"

Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

Свят Преди 3 часа

Поразени са сграда на службата за спешна помощ, седем жилищни блока и шест къщи

Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

Любопитно Преди 3 часа

В продължение на десетилетия ни казваха, че отслабването е въпрос на воля: яжте по-малко, движете се повече

<p>Дясното ухо &bdquo;гори&ldquo; - хвалят ви, дясното - критикуват ви</p>

Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци

Любопитно Преди 3 часа

Хората вярват в различни знаци от древни времена

Космически апокалипсис: Слънчева буря може да срине сателитите ни до 3 дни

Космически апокалипсис: Слънчева буря може да срине сателитите ни до 3 дни

Любопитно Преди 3 часа

Ежедневието ни зависи от множество спътници, поддържайки телефоните ни свързани, GPS-а ни насочващ се и стрийминга на интернет

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Любопитно Преди 3 часа

Физическата активност, по-специално силовите тренировки, е ключова за поддържането и увеличаването на мускулната маса и сила

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Свят Преди 4 часа

Очаква се световният растеж от 3,2 процента през 2025 година да спадне до 2,9 през 2026-а

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Любопитно Преди 4 часа

След празниците сънят става по-рядък, денят започва по-изморително и умората настъпва по-рано

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

Повече от майка на супермодели: Как Йоланда Хадид превърна трудностите в сила

Edna.bg

Три хубави български имена празнуват имен ден днес. Ето кои са те...

Edna.bg

ЦСКА обяви групата за лагера в Анталия

Gong.bg

Байерн си хареса новата перла на РБ Лайпциг

Gong.bg

Шефът на НАП: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

Nova.bg

След снега: Идва "кукерският" студ с до -15 градуса

Nova.bg