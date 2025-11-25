Бюджет 2026: Срокът за предложения за промени между четенията изтече

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

И зтече срокът за предложения между първо и второ четене в план-сметката на държавата за 2026 година. Той беше съкратен от 7 на 3 дни.

Очаква се в сряда първият бюджет в евро да влезе в ресорната комисия на Народното събрание. Депутатите трябва да разгледат парите на Общественото осигуряване и Здравната каса. Предвижда се минималната работна заплата да стане 620 евро, но управляващите залагат по-високи осигуровки.

Работодателите критикуват бюджета като прекомерно разходен и без реформи, с недофинансирани обществени сфери и опасно нарастващ държавен дълг. Според тях план-сметката ще доведе до по-високи данъци и „изземване на доход от всеки зает“.

Синдикатите от КНСБ настояват за 10% увеличение на заплатите в обществения сектор, повече колективни договори и спиране на противопоставянето между отделните сектори. Те искат и допълнително финансиране – сред тях средства за държавната администрация и транспорта. След протеста на синдикатите вчера, утре се очаква нов такъв, но този път с участието на работодателите.

„Чуха ни за НОИ, четири милиона евро, което ще доведе до 15% ръст на заплатите. Но, за съжаление, вчера на площада имаше много други структури, които останаха недофинансирани, които получиха много по-малко от 10 процента, даже някои под 5 процента”, коментира Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

По техни сметки обаче са необходими поне още 23 милиона за увеличение на заплатите в БДЖ, НАП, Агенцията по заетостта и тази за социално подпомагане. Според работодателите обаче няма никакъв смисъл да се дават такива пари за нереформирани системи, а освен това сметката ще се връчи на частния сектор.

„Ние имаме само за 2026 година планирано изземване на доход на работещите в реалния сектор от над 1 млрд. лева. Това се прави с презумпцията за пенсионната система, в която няма никакъв ред. Това, извинявам се, прилича на цирк, на пародия на бюджетна процедура”, каза пред NOVA Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Според експерти счупеният диалог между държавата и социалните партньори е причината за протестните действия и на синдикати, и на работодатели.

„Диалог не се състоя, много е важно диалогът, колкото по-голям е диалогът, толкова по-добро е управлението. Никак не е маловажно голямото недоверие в големи системи в държавата”, коментира Христина Христова, бивш социален министър.

План-сметките на НЗОК и ДОО се очаква утре да бъдат разгледани в бюджетната комисия в парламента.