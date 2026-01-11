Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

В сенародните протести в Иран срещу управляващите заради влошаващото се икономическо положение в страната закръглиха днес две седмици, като броят на жертвите вече е най-малко 116, предаде Асошиетйд прес, позовавайки се на данни на активистка агенция.

Над 2600 са ранените, отбелязва американската информационна агенция Хюман Райтс Активистс (Human Rights Activists News Agency).

Кървави бунтове в Иран, Тръмп взе думата

Снощи в Иран хора излязоха по улиците за нови протести срещу управляващите въпреки репресиите и националното информационно затъмнение, предаде Франс прес.

Демонстранти се събраха в северен квартал на Техеран, показа видео, чиято достоверност бе проверена от АФП.

As the number of killings rise from 65 to at least 116, in #IranProtests , #USA is ready to intervene.

Via @SkyNews @CNN pic.twitter.com/5VDgXnldb2 — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) January 11, 2026

Фойерверки бяха изстреляни над площад "Пунак" в иранската столица, докато протестиращите удряха по тенджери и тигани и скандираха лозунги в подкрепа на династията на последния ирански шах - Мохамед Реза Пахлави, свален от Ислямската революция през 1979 г., описва агенцията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вчера заяви готовността си да помогне на протестиращите в Иран, предаде по-рано Ройтерс.

At least 6 protesters and a member of the security forces have been killed in demonstrations against rising living costs across Iran. The government has appealed for solidarity and says it will engage in dialogue. pic.twitter.com/hmzC3G7Xaw — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2026

Иранската държавна телевизия на свой ред съобщава за ранени полицаи, избягвайки да спомене за жертви сред демонстрантите, които все по-често нарича "терориристи", обръща внимания АП.

Главният прокурор на Иран - Мохамад Мовахеди Азад, посочи, че всеки, взел участие в протестите, ще бъде приеман за "Божи враг". Подобна категоризация предполага смъртно наказание, отбелязва Асошиейтед прес.

Ужасът в Иран: Колко са жертвите от началото на протестите

В изявлението на главния прокурор, излъчено по държавната телевизия, се казва, че и за тези, които "помагат на бунтовниците", ще има наказание.

"Прокурорите трябва внимателно, и без да се бавят, да подготвят с обвинителни актове почвата за дела и за решително противопоставяне на онези, които, предавайки нацията и всявайки несигурност, искат държавата да бъде поставена под чуждо господство", заявява Азад.