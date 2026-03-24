НАП стартира ежедневни публикации за средните цени на бензин и дизел

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

О т днес Националната агенция за приходите (НАП) официално започва да публикува на своя сайт ежедневни цени на дребно на основните горива – бензин А95, дизел и пропан-бутан. Инициативата, обявена преди дни, цели да внесе пълна прозрачност в един от най-чувствителните сектори на икономиката и да служи като основа за новата програма за компенсации на гражданите при скъпи горива.

Според официалните разяснения от НАП и Министерството на финансите, данните ще се генерират автоматично въз основа на милиони фискални бонове, издадени от средствата за измерване в над 3000 търговски обекта в страната. Това е първият път, в който държавата ще предоставя официална, ежедневна и обективна справка за реалните средни цени на пазара, а не само обобщени данни от НСИ или доброволни агрегатори като Fuelo.net.

По данни на НАП за 21 март (последните налични преди старта на новата система) средната цена на дизела е достигнала 1,59 евро за литър, а на бензина А95 – 1,43 евро за литър. Днес, към момента на стартиране на публикацията, пазарните агрегатори отчитат леко повишение: А95 около 1,44–1,45 евро/л, дизел – 1,60 евро/л. Тези стойности са в синхрон с европейските тенденции и отразяват ръста на суровия петрол на международните борси през последните седмици.

Защо това е важно? До момента потребителите разчитаха основно на сайтове като Fuelo.net или приложенията на бензиностанциите, които показват цени по конкретни обекти, но не дават официална средна стойност. Сега НАП ще публикува единна, проверена цифра, която ще се използва директно за активиране на компенсационната схема. Според правителствените планове, ако средната цена на дребно на дизел или бензин А95 остане над определен праг три последователни дни, гражданите ще получат 20 евро месечна помощ (около 39 лв.) под формата на ваучер или директно върната сума при зареждане.

Икономистите предупреждават, че продължаващият ръст на цените на горивата (дизелът вече е с над 15% по-висок спрямо началото на годината) ще се отрази пряко върху инфлацията, транспортните разходи и цените на хранителни стоки. Земеделските производители и превозвачите са сред най-засегнатите сектори. Именно затова компенсацията от 20 евро е насочена предимно към физически лица, но се обсъжда и разширяване към бизнеса при определени условия.

Новата услуга на НАП не е просто техническа иновация. Тя е част от по-широка стратегия за дигитализация на данъчния контрол. Още през 2022 г. агенцията въведе задължително отчитане на покупните цени на горивата, а сега завършва цикъла с публикуване на продажните цени в реално време.

Потребителите вече могат да проверяват официалните данни и да сравняват с цените на любимата си бензиностанция. Ако разликата е значителна, това ще бъде ясен сигнал за евентуални злоупотреби. От НАП напомнят, че всяко несъответствие между отчетените фискални данни и реалните продажби подлежи на строги санкции.

Прогнози и превенция

Докато цените в България остават сред трите най-ниски в Европейския съюз, правителството уверява, че държавният резерв разполага с достатъчно количества горива за поне 90 дни. Междуведомствената комисия за мониторинг продължава да следи не само крайните цени, но и маржовете на търговците, за да се предотврати изкуствено надуване на стойностите с цел усвояване на държавни средства.