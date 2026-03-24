НАП стартира ежедневни публикации за средните цени на бензин и дизел

От днес приходната агенция започва да публикува ежедневни данни за средните цени на дребно на бензин А95 и дизел, които ще служат за официален ориентир при активирането на новата държавна програма за компенсации

24 март 2026, 11:48
Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация
„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

О т днес Националната агенция за приходите (НАП) официално започва да публикува на своя сайт ежедневни цени на дребно на основните горива – бензин А95, дизел и пропан-бутан. Инициативата, обявена преди дни, цели да внесе пълна прозрачност в един от най-чувствителните сектори на икономиката и да служи като основа за новата програма за компенсации на гражданите при скъпи горива.

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Според официалните разяснения от НАП и Министерството на финансите, данните ще се генерират автоматично въз основа на милиони фискални бонове, издадени от средствата за измерване в над 3000 търговски обекта в страната. Това е първият път, в който държавата ще предоставя официална, ежедневна и обективна справка за реалните средни цени на пазара, а не само обобщени данни от НСИ или доброволни агрегатори като Fuelo.net.

По данни на НАП за 21 март (последните налични преди старта на новата система) средната цена на дизела е достигнала 1,59 евро за литър, а на бензина А95 – 1,43 евро за литър. Днес, към момента на стартиране на публикацията, пазарните агрегатори отчитат леко повишение: А95 около 1,44–1,45 евро/л, дизел – 1,60 евро/л. Тези стойности са в синхрон с европейските тенденции и отразяват ръста на суровия петрол на международните борси през последните седмици.

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Защо това е важно? До момента потребителите разчитаха основно на сайтове като Fuelo.net или приложенията на бензиностанциите, които показват цени по конкретни обекти, но не дават официална средна стойност. Сега НАП ще публикува единна, проверена цифра, която ще се използва директно за активиране на компенсационната схема. Според правителствените планове, ако средната цена на дребно на дизел или бензин А95 остане над определен праг три последователни дни, гражданите ще получат 20 евро месечна помощ (около 39 лв.) под формата на ваучер или директно върната сума при зареждане.

Икономистите предупреждават, че продължаващият ръст на цените на горивата (дизелът вече е с над 15% по-висок спрямо началото на годината) ще се отрази пряко върху инфлацията, транспортните разходи и цените на хранителни стоки. Земеделските производители и превозвачите са сред най-засегнатите сектори. Именно затова компенсацията от 20 евро е насочена предимно към физически лица, но се обсъжда и разширяване към бизнеса при определени условия.

Новата услуга на НАП не е просто техническа иновация. Тя е част от по-широка стратегия за дигитализация на данъчния контрол. Още през 2022 г. агенцията въведе задължително отчитане на покупните цени на горивата, а сега завършва цикъла с публикуване на продажните цени в реално време. 

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Потребителите вече могат да проверяват официалните данни и да сравняват с цените на любимата си бензиностанция. Ако разликата е значителна, това ще бъде ясен сигнал за евентуални злоупотреби. От НАП напомнят, че всяко несъответствие между отчетените фискални данни и реалните продажби подлежи на строги санкции.

  • Прогнози и превенция

Докато цените в България остават сред трите най-ниски в Европейския съюз, правителството уверява, че държавният резерв разполага с достатъчно количества горива за поне 90 дни. Междуведомствената комисия за мониторинг продължава да следи не само крайните цени, но и маржовете на търговците, за да се предотврати изкуствено надуване на стойностите с цел усвояване на държавни средства.

Източник: nra.bg    
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

„Ти каза: „Хайде да го направим“ – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Печели ли се от соларен панел на блока

Как да научим кучето да ходи на пелена

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

Обектите са разположени в Боровец, София и Бургас

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Криза в Белия дом: Призоваха Джей Ди Ванс да обяви Тръмп за недееспособен

Журналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка

Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина

Шофьорът е загубил контрол над превозното средство

Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия

Самата Мелони повтори няколко пъти преди гласуването, че няма да подаде оставка

НАТО строи нов военен корпус в Турция, плановете са започнали миналата година

Министерството на отбраната твърди, че инициативата не е свързана с Иран, а е в рамките на регионалните стратегически планове на Алианса

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Ще се опита ли Пекин да помогне на режима в Техеран

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Apple винаги се е асоциирала с премиум устройства на подобаващи цени. Но през последните няколко години компанията започна устремен курс към предлагане на продукти на все по-достъпни цени и изглежда сякаш отстъпва от традиционната си стратегия

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

8 причини защо кучето ви хърка

Защитиха още две вековни дървета

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

В облаците: Синът на Калоян Димитров-Балан с първи рожден ден

Огромен корупционен скандал разтърси чешкия футбол

Шеф в Гьозтепе: За нас е голям късмет да имаме Стоилов, той вдигна летвата в клуба

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Екип с водещо българско участие откри нова екзопланета от типа свръхземя

