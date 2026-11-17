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М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди полицейските служители, участвали в спасителната операция след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Служителите на реда бяха сред първите на мястото на инцидента. Заради затруднения достъп на линейките полицаите пренасяха ранените на ръце с носилки, за да им бъде оказана навременна медицинска помощ.

Източник: БГНЕС

Със заповед на вътрешния министър те получиха отличия за проявен висок професионализъм, бърза реакция и самоотверженост при изпълнение на служебния си дълг.

„Още веднъж бих искал да изразя съболезнования към близките на загиналите в трагедията от 10 ноември, както и съпричастност към пострадалите. Бях часове наред на мястото на трагедията и видях как полицаи изнасяха ранените на ръце, как пожарникари и спасители разрязваха ламарините на автомобилите, за да извадят пострадалите и да им помогнат“, каза Демерджиев, цитиран от NOVA.

Източник: БГНЕС

Той отбеляза, че за първи път на място са били изпратени и екипи от психолози. Те са оказвали подкрепа както на пострадалите, така и на служителите.

Дермерджиев благодари и на всички институции, включили се в спасителната операция - Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, медицинските екипи и доброволците.

По думите му още в деня на инцидента правителственият самолет и два самолета „Спартан“ са били в готовност да транспортират пострадали до лечебни заведения.

Източник: БГНЕС

„За съжаление, не успяхме да предотвратим трагедията, но показахме, че държавата може да се погрижи за пострадалите по един наистина адекватен начин“, заяви той.