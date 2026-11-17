П олицията разследва отстрел на благороден елен край тополовградското село Присадец. Сигнал за намереното мъртво животно е подаден в Районното управление в Тополовград в 04:00 часа.
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Трупът на елена е открит в непосредствена близост до българо-турската граница, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.
На място е извършен оглед от дежурна оперативна група. При него по тялото на животното са установени седем огнестрелни рани. В присъствието на ветеринарен лекар е извършена и аутопсия.
По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.