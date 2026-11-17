Новият парламент на Сърбия се събира днес, 17 ноември, на първото си заседание след изборите, на които Студентската листа победи Сръбската прогресивна партия (СПП) и сложи край на 14-годишното управление на формацията на Александър Вучич.

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Студентската листа разполага със 140 депутати в 250-местната Народна скупщина, докато СПП спечели 103 мандата на изборите на 25 октомври.

В продължение на две години студентското движение беше в основата на масовите протести срещу управлението на Вучич в страната.

Сред новите народни представители е ветеринарният лекар и земеделец Милан Богунович от Банатско Караджорджево. Той заяви, че влиза в парламента с намерението да работи за решаването на „най-важните проблеми на обществото“.

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„Да се установи върховенството на закона, законите да се спазват и системата да заработи. Всичко, което не функционираше през последните години, трябва да започне да работи“, заяви Богунович пред Радио „Свободна Европа“.

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За първи път депутат ще бъде и 35-годишният адвокат Мирза Рамусович от Нови Пазар, в югозападната част на Сърбия, където преобладава бошняшкото население.

„За мен е огромна чест да бъда част от тази борба, която несъмнено ще бъде историческа за нашата страна и общество“, заяви той.

„След 14 години политическа безизходица отново имаме шанс да осъществим реформи и да начертаем нов път за Сърбия“, добави Рамусович.

Сред основните приоритети на Студентската листа са борбата с корупцията и организираната престъпност, гарантирането на независимостта на съдебната власт и прокуратурата, както и свободата на медиите. Във външната политика обаче, особено по въпросите за Косово и отношенията с Русия, позициите на формацията се различават сравнително малко от тези на Сръбската прогресивна партия.

В новия парламент Албанската коалиция и Съюзът на унгарците от Войводина имат по двама депутати. По един мандат получиха листата „Людски“ на Расим Ляич, „Движение за обединение“ на Усаме Зукорлич и „СДА – Пазители на Санджак“.

Студентската листа все още не е обявила кой ще заеме поста председател на парламента. От формацията съобщиха, че кандидатурата, броят на заместник-председателите и техните имена ще бъдат определени чрез публично гласуване. За избора е необходимо мнозинство от най-малко 126 депутати.