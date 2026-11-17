М арта Стюарт е твърдо решена да разширява хоризонтите на своя най-добър приятел Снуп Дог. В интервю за Page Six по време на тържествата за 225-ата годишнина на The New York Post в понеделник, лайфстайл иконата сподели, че с удоволствие запознава рапъра с нови преживявания по време на общите им пътувания по света.

На въпрос как би прекарала идеалния ден в Ню Йорк със Снуп, Стюарт разкри, че програмата им задължително включва посещение на една от най-емблематичните забележителности на Голямата ябълка: „Със сигурност бих го завела на върха на „Емпайър Стейт Билдинг“.

От Сикстинската капела до „Тайната вечеря“

Телевизионната водеща добави, че би разходила дългогодишния си приятел и из „няколко музея“, отбелязвайки, че той обожава да научава нови неща за изкуството.

„Заведох го в Сикстинската капела - никога не беше ходил там“, похвали се Стюарт за визитата им във Ватикана.

Martha Stewart reveals her surprising itinerary with BFF Snoop Dogg during jet-set adventures https://t.co/KHOpygQS6R https://t.co/dwvRu3yF5z — New York Post (@nypost) November 17, 2026

Оттам двамата се отправили към Милано, където тя придружила изпълнителя, за да види на живо шедьовъра на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря“. „Това са нещата, в които обичам да го образовам, доколкото мога“, обясни с усмивка бизнесдамата.

Що се отнася до избора на ресторант за специална вечер в Ню Йорк, Стюарт призна, че рапърът има „много специфичен“ вкус към храната, но вече е намерила правилното място – култовия италиански ресторант Elio’s в Манхатън, където е сигурна, че той ще намери нещо вкусно по свой вкус.

„Марта, не влизай повече в заглавията!“

Поводът за откровенията на Стюарт бе участието ѝ в официалната церемония по осветяването на „Емпайър Стейт Билдинг“ в червено в чест на юбилея на The New York Post, редом до губернатора на Ню Йорк Кати Хоукъл.

Стюарт не скри гордостта си, че се чувства истинска нюйоркчанка, въпреки че живее в имението си в Уестчестър, и с чувство за хумор сподели какво заглавие би написала за себе си в пресата: „Марта, не влизай повече в заглавията!“. Накрая тя призна и кое е единственото нещо в поведението на нюйоркчани, което я изкарва извън релси – шофьорите, които паркират на втори и трети ред на улицата и блокират движението.