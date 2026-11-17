У частък от стратегически мост за милиарди долари, свързващ Русия и окупирания Кримски полуостров, се е срутил след украински удар, показват изображения, геолокирани от CNN.

Кримският мост, известен още като Керченски мост, е жизненоважна линия за снабдяване на войските на Москва и има огромна символична стойност за руския президент Владимир Путин, който превърна строителството му в ключов приоритет след незаконното анексиране на украинския полуостров от Русия през 2014 г.

Мостът на стойност 3,7 милиарда долара, който с дължината си от близо 19 км е най-дългото подобно съоръжение в Европа, е построен да поема по 40 000 автомобила на ден и да превозва 14 милиона пътници и 13 милиона тона товари годишно, според руските държавни медии.

Видеоклипове и изображения, геолокирани от CNN, показват, че част от автомобилния мост е паднала във водата. Успоредният железопътен мост изглежда все още стои. На друго видео, геолокирано от CNN, се вижда пожар, който гори на участък от моста.

🚨 Crimean Bridge COLLAPSES? Reports of a devastating overnight strike on Putin’s symbol of occupation! On the night of November 17, reports emerged of a large-scale combined missile and drone strike on the Crimean Bridge. One of the arches of the road bridge collapsed into the water. Sergey Aksyonov, the Russian-installed head of occupied Crimea, confirmed a second attack, while traffic across the bridge was completely suspended. Social media reports also claim that the structure suffered critical damage, with footage of the destruction circulating online. The Crimean Bridge has become a symbol of Russia's occupation of Crimea and its aggression against Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

Движението е спряно след вторите украински атаки в рамките на два дни, съобщи руското министерство на транспорта, добавяйки, че мостът е бил повреден при атака с дронове. „Експерти оценяват щетите“, заявиха от министерството и допълниха, че няма пострадали.

Украйна многократно е взимала на прицел Керченския мост от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Руските военни заявиха, че тяхната противовъздушна отбрана е свалила 1441 украински дрона през нощта.

Атакувани са ключови мостове и в Киев

Украинската столица Киев също беше подложена на интензивни бомбардировки, при които два критично важни моста над реката, преминаваща през града, бяха тежко повредени, което наруши водоснабдяването и топлоподаването, съобщиха официални лица.

Северният и Южният мост в Киев, ключови транспортни артерии, свързващи гъсто населени райони на украинската столица, бяха сериозно повредени при нощните руски атаки, като движението по тях вече е спряно, съобщиха властите.

„Системи от критичната инфраструктура са повредени, което причинява прекъсвания във водоснабдяването и топлоподаването в някои райони“, съобщиха от градската управа.

Атаките срещу мостовете доведоха до огромни задръствания както на левия, така и на десния бряг, съобщава журналист на CNN в столицата.

Мащабът на щетите и дали има жертви все още се изясняваха във вторник сутринта.

Руските военни заявиха, че са поразили украинска военна, транспортна, енергийна и пристанищна инфраструктура, използвайки дронове и прецизно управляеми оръжия с наземно и въздушно базиране.