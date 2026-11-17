Т урската полиция нахлу рано сутринта днес в централата на опозиционната телевизия „Сьозджу“ (Sözcü TV) и нейната медийна група в Истанбул, като извърши арести и назначи държавен управител, съобщи медията в социалната мрежа X, цитирана от АФП.

Акцията е поредната мярка срещу опозиционните медии в Турция. Преди месец полицията нахлу и в най-гледания новинарски канал в страната - „Халк ТВ“, където прекрати излъчването и назначи управител.

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„Полицията претърсва сградата на „Сьозджу“ по съдебно разпореждане. Сградата е отцепена от полицията“, гласи съобщение на официалния профил на медията малко преди 5:00 ч. сутринта местно време.

„Назначен е попечител на „Сьозджу“! Полицията претърсва сградата... Има задържани“, се посочва в друго съобщение.

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Журналистката Сезин Джерен Йовюч заяви, че служителите не са допускани до работните си места.

„Пред „Сьозджу ТВ“ към 6:00 ч. Не ни позволяват да влезем в редакцията“, написа тя в X.

Действията на властите предизвикаха остри критики от правозащитни организации и представители на различни политически сили, които ги определиха като пореден опит за заглушаване на критичните към правителството гласове.

Сред задържаните са председателката на управителния съвет Фунда Тунджер Съдълъ и бившият генерален директор на „Сьозджу ТВ“ Асъм Акгюл, съобщиха турски медии.

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По информация на сайта на медийната група полицията е претърсила както телевизията, така и офисите на онлайн подразделението ѝ. Назначени са управители и на двете структури, но не и на печатния вестник.

Редовните сутрешни новинарски емисии бяха прекъснати и заменени с музикален документален филм. В информационната лента на екрана се съобщаваше, че „със съдебно решение е назначен попечител на „Сьозджу ТВ“.

Адвокатът на медийната група Ерсан Баркин заяви, че полицейските акции се основават на дело, което по-рано е било отхвърлено от Върховния съд поради липса на доказателства за извършено престъпление.

„Изправени сме пред решение за назначаване на попечител, произтичащо от разследване, основано на дело, по което Върховният съд - най-висшата съдебна инстанция в Турция - не установи нито умисъл, нито престъпление“, заяви Баркин пред телевизия KRT, визирайки дело от 2016 г.

„Това решение за назначаване на попечител произтича от преписка, по която не е установено никакво престъпление“, подчерта той.

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Близката до турската опозиция медийна група „Сьозджу“ многократно е била санкционирана от турския регулатор за радио и телевизия RTÜK на фона на засилващия се натиск на правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган срещу политическите му противници.

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През юли миналата година излъчването на телевизията беше спряно за 10 дни след наложена забрана от регулатора заради отразяването на масовите протести, предизвикани от ареста на влиятелния опозиционен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в корупция, което широки кръгове от обществеността определиха като политически мотивирано действие.

„През последните две години някои от най-важните опозиционни медии, включително „Теле1“, „Халк ТВ“ и „Сьозджу“, бяха превземани и заглушавани една след друга“, заяви пред АФП дългогодишният защитник на медийните права Ерол Йондероглу.

„Използването на съдебната система като оръжие по този начин оставя стотици медийни служители без работа и води до все по-силно господство на един-единствен глас в турската медийна среда“, добави той.

Подобна критика отправи и прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите (ДЕМ), третата по големина политическа сила в Турция.

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„Стига толкова! Не можете да превръщате управлението чрез назначени попечители в нормална форма на управление!“, написа в X съпредседателката на партията Тюлай Хатимогуларъ.

„Назначаването на попечители се превърна в обичаен инструмент за заглушаване на опозиционната преса. Пресата е принуждавана да следва един-единствен разказ, а правото на обществото на информация се нарушава“, заяви тя и призова задържаните ръководители да бъдат „незабавно освободени“.

Лидерът на опозицията Йозгюр Йозел, който оглавява „Йени парти“, заяви, че управляващите в Турция „вече не проявяват никаква търпимост дори към най-малката критика“.

„Те са притиснати до стената, затънали са в блатото. Затова се опитват да задушат всичко и всеки, който не е от техните“, написа той в X.

Председателят на националистическата опозиционна „Добра партия“ (İYİ) Мюсават Дервишоглу определи акцията като „откровен преврат срещу демокрацията, върховенството на закона, чувството за справедливост и свободата на обществото да получава информация, независимо какви оправдания се изтъкват“. |