М оже ли истинската любов да заличи стремежа към справедливост? От 23 ноември всяка делнична вечер от 20:00 ч. наранен син ще търси отговор на този въпрос в премиерния сериал „Нощна приказка“ по DIEMA FAMILY. Той ще се завърне в родния си град, решен да отмъсти за непростимо престъпление от миналото, но срещата с една жена ще постави клетвата му на изпитание.

Махир (Бурак Дениз) е дете, когато губи баща си, а след това посвещава живота си на една цел – да изправи убиеца му пред закона. Години по-късно той става полицай и е готов да залови Кюршад (Гюркан Уйгун) – престъпник, който се крие зад почтената фасада на влиятелен бизнесмен.

Всичко се променя, когато Махир среща загадъчна жена, в която се влюбва от пръв поглед. Без да знае името й, започва да я нарича Шехерезада. Той не подозира, че това е Джанфеза (Язгъ Джошкун), дъщеря на най-големия му враг Кюршад. Свободолюбива и непокорна, тя не приема да живее по чужди правила, но баща ѝ е решен да я омъжи против волята ѝ.

Докато издирва своята Шехерезада, Махир следи всяка стъпка на Кюршад. Шансът, който от години чака, идва в деня на сватбата на дъщерята на влиятелния бизнесмен. Младият инспектор отива на тържеството, за да събере доказателства, но как ще реагира, когато види коя е булката? Ще удържи ли на клетвата си, ако цената е жената, в която е влюбен?

Хитовият сериал „Нощна приказка“ събира отново на екран Бурак Дениз и Язгъ Джошкун, които вече са си партнирали в успешната поредица „Нашата история“. Обичаният актьор е добре познат на зрителите на DIEMA FAMILY като „Избраният“. В сериала участват още Гюркан Уйгун, Месут Акуста, Йозлем Тюркад, Ерен Вурдем и др.

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Не пропускайте „Нощна приказка“ от 23 ноември – всеки делничен ден от 20:00 ч. по DIEMA FAMILY.