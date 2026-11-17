Ж ивеем във време на динамична геополитическа обстановка и технологични предизвикателства. Инвеститорите търсят предвидимост, стабилни институции и макроикономическа устойчивост, а осигуряването на тези условия е задача на правителството. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на 15-ото издание на Investor Finance Forum.

Правителството готви икономически завой - повече инвестиции и повишена прозрачност

Форумът събира представители на институциите, банковия и небанковия финансов сектор, инвестиционни компании и експерти, които обсъждат актуалните предизвикателства и перспективите пред финансовите пазари.

„Трябва да работим за последователни политики и сигурност, защото доверието се изгражда с резултати. Важно е и решението на „Мудис“, заяви Донев, цитиран от NOVA.

Той подчерта, че основна задача на правителството е да гарантира стабилност на публичните финанси и на икономическата и институционалната среда.

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„Нашата задача е да гарантираме стабилност на публичните финанси и на цялата икономическа и институционална среда. Да работим за последователни политики, прозрачност и ефективни институции, защото доверието се изгражда с конкретни действия и устойчиви резултати“, посочи финансовият министър.

По думите му инвестициите в нови технологии са стратегически приоритет за България.

„България има потенциал в тази сфера благодарение на талантливите си инженери. Не бива да подценяваме и инвестициите в сигурност – глобалните конфликти показват какви могат да бъдат потенциалните рискове. Имат значение и инвестициите в антидрон системи. Сигурност, предвидима бизнес среда и иновации – съчетанието на тези сектори ще позволи на България да използва възможностите си за растеж“, каза Донев.

На фона на геополитическата и икономическата несигурност успешните инвестиционни стратегии изискват оценка на риска, гъвкавост и дългосрочно планиране, отбеляза вицепремиерът.

Според него правителството не може да премахне международната несигурност, но може да ограничи отражението ѝ в страната, като създаде условия за предвидимост на бизнеса и увереност сред инвеститорите.

„Международната несигурност е реалност, която не можем да премахнем, но можем да ограничим несигурността в собствената си страна. Можем да създадем условия, в които бизнесът да планира, предприемачите да поемат премерен риск, а инвеститорите да имат увереност, че България е мястото, в което си струва да инвестират своя капитал“, заяви Донев.

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Той посочи, че за постигането на тази цел е необходимо да се следва ясна фискална политика, която да позволи през следващите години бюджетният дефицит да бъде намален. Същевременно трябва да се запази доброто ниво на инвестиционната програма и да се търсят нови възможности за партньорство с частния сектор.