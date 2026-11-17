С блъсък между два трамвая е осъществен в района на столичния квартал "Подуяне“, съобщава потребител във Facebook групата "Катастрофи в София". Движението по булевардите "Ситняково“ и "Мадрид“ е блокирано.

По думите на очевидци вторият вагон на единия трамвай е излязъл от релсите и се е ударил челно в насрещно движещия се трамвай. Посоченият час на инцидента е 08:14 ч.

На публикуваните кадри се виждат двата трамвая, както и образувало се задръстване в района.

Трамвайното движение е затруднено, като се призовава пътуващите да не чакат трамваи в района през следващите два часа.

Към момента няма информация за пострадали при сблъсъка.