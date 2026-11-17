Началната учителска заплата се очаква да достигне 1230 евро от 1 януари 2027 г., а ученическите и студентските стипендии също ще бъдат увеличени. Това са част от мерките, заложени в проектобюджета за следващата година, представени от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев в ефира на БНТ.

Общо над 6 млрд. евро са предвидени за образование и наука. От тях 5,58 млрд. евро са за образование, а 500,9 млн. евро за наука, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Сред основните приоритети са повишаването на възнагражденията, подкрепата за учениците и студентите, изграждането на нова образователна инфраструктура и обновяването на съществуващата.

Учителските заплати се увеличават със 7,5%

За повишаване на възнагражденията на педагогическите специалисти са заложени допълнителни 170,5 млн. евро. Предвиденото увеличение е със 7,5% от началото на следващата година.

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Така началната учителска заплата се очаква да достигне 1230 евро при 1144 евро през 2026 г. и 874 евро през 2023 г. Това е ръст от близо 41% за четири години.

Въпреки увеличението възнагражденията все още няма да достигнат заложената в управленската програма цел от 125% от средната работна заплата за страната.

„С това увеличение все още няма да достигнем заложените в управленската програма 125 процента от средната работна заплата, но то е ясен знак, че продължаваме последователно към изпълнението на тази цел до края на мандата“, заяви министър Вълчев.

Според него политиката за повишаване на учителските заплати вече е направила професията по-привлекателна и е променила профила на кандидатстващите в педагогическите специалности.

Ученическите стипендии ще се увеличат средно с 20%

Повече средства са предвидени и за учениците. Бюджетът за ученически стипендии се увеличава с 5 млн. евро и през 2027 г. се очаква да достигне 26 млн. евро.

Допълнителното финансиране ще позволи стипендиите на учениците в гимназиален етап да бъдат повишени средно с 20%.

Министърът отбеляза, че размерите им не са променяни от близо десет години и заяви, че увеличаването им ще продължи и през следващите години.

За националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ са предвидени допълнителни 3,6 млн. евро. Целта е училищата да предлагат повече възможности за спорт, изкуства и занимания според интересите на децата.

Ще бъде направен и преглед на извънкласните дейности, така че те да отговарят по-добре на потребностите на учениците.

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Безплатните учебници се запазват

И през следващата година учениците от първи до дванадесети клас ще продължат да получават безплатни учебници и учебни помагала.

За осигуряването им са заложени над 73 млн. евро, което е с 36,2 млн. евро повече спрямо предходната година.

Допълнително 48,4 млн. евро са предвидени за изграждане и модернизация на образователна и спортна инфраструктура.

От тях 25,6 млн. евро ще бъдат насочени към строителство, разширяване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Останалите 22,8 млн. евро са за нови и обновени спортни площадки и физкултурни салони.

Продължава и изпълнението на програмата за изграждане и разширяване на детски градини и училища, като проектите по нея се очаква да приключат до края на 2027 г.

По-високи стипендии и заплати и в университетите

Финансирането за държавните висши училища през 2027 г. се предвижда да достигне 702,7 млн. евро. Това е с 41,4 млн. евро, или 6,3%, повече спрямо настоящата година.

От увеличението 39,7 млн. евро са предназначени за издръжка на обучението, като с тях ще бъде осигурено и повишение с 5% на възнагражденията на академичния и административно-помощния персонал.

Предвидени са още 5,5 млн. евро за повишаване на стипендиите. От тях 4,8 млн. евро са за студенти и докторанти в държавните университети, а 0,7 млн. евро за научните организации.

Очаква се студентските стипендии да нараснат средно с 12%.

Повече средства ще има и за студентското хранене и общежитията. Допълнителни 1,7 млн. евро ще осигурят увеличение с 12,4% на финансирането за тези дейности.

За саниране, ремонти и обзавеждане на студентски общежития са заложени 19,4 млн. евро.

Повече средства за научни изследвания

За изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура са предвидени 62,1 млн. евро, с 26,3 млн. евро повече.

Средствата ще бъдат използвани за научни програми, обновяване на инфраструктурата и мерки за привличане и задържане на изследователи.

Промените във финансирането на училищата се отлагат

Министерството на образованието работи и по промяна на модела за финансиране на училищата, но новата формула няма да бъде приложена с бюджета за 2027 г.

Това съобщи заместник-министърът на образованието Таня Панчева на 16 ноември във връзка с проверките в професионалната гимназия в село Бояново, където бяха установени проблеми с посещаемостта на учениците.

Предвидените увеличения и разходи са част от проектобюджета за 2027 г., който предстои да премине през парламентарното обсъждане и гласуване.