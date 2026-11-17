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Товарният кораб BETUL 8 е бил ударен от морски дрон на нивото на водолинията

Г азовозът GAS HUSKY, чийто сигнал изчезна тази сутрин в Черно море, е потънал край Бяла. Това съобщиха източници от разследването на инцидента, цитирани от БНР.

Корабът е плавал под либерийски флаг, с гръцки собственик и 19-членен екипаж на борда. По първоначална информация плавателният съд е извършвал рейс от Александрия, Египет, към румънското пристанище Мидия. Той е бил без товар.

Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирване и спасяване на екипаж от кораба GAS HUSKY, потънал на около 50 мили източно от Бяла, съобщава NOVA.

Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили е излетял в 10.25 ч. от Балчик и извърши разузнаване от въздуха в района. Над мястото е установен спасителен плот с хора. Активиран е хеликоптер „Кугар“ за спасяване на бедстващите. Малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към ИА „Морска администрация“ за участие на авиация в издирвателните дейности.

"Към момента се въздържаме от коментар", заявиха пред Maritime от компанията, която е собственик на танкера GAS HUSKY. Оттам посочват, че информация ще бъде предоставена на по-късен етап.

"В момента проверяваме в детайли", уточняват от компанията, като отказаха да потвърдят разпространената по-рано от Румъния информация, че GAS HUSKY e станал обект на военен удар.

По-рано тази сутрин стана ясно, че аварийният радиобуй на газовоза се е активирал в Черно море край нос Калиакра. Информацията беше съобщена от Maritime.bg.

Около полунощ GAS HUSKY рязко е намалил скоростта си, след което е спрял движението си и е започнал да дрейфува. Малко по-късно е прекратил излъчването на данни чрез автоматичната система за идентификация AIS и е изчезнал от системите за проследяване.

Последната известна позиция на плавателния съд е била на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8. Разстоянието между двата инцидента е около 27 километра. И двата плавателни съда са се намирали извън 12-милната зона на българските териториални води.

В момента районът се обследва от въздуха. Българските Военновъздушни сили трябваше да изпратят самолет Су-25 за оглед около последната известна позиция на газовоза. В издирвателните и спасителните действия участва и хеликоптер.

Засега не е ясна причината за потъването. Разследващите проверяват всички възможни версии, включително дали корабът е бил ударен от морски дрон. Към момента няма официално потвърждение за нападение.

Какво се знае за GAS HUSKY

Газовозът е построен през 2012 г. и е с дължина 119 метра. Регистрираният му собственик е компанията Octopus Gas Inc., а управлението му се осъществява от гръцката Stealth Maritime Corp. SA.

Корабът е бил с 19 души на борда. Към момента на първоначалната информация не беше съобщено за подаден от екипажа сигнал за бедствие.

Втори инцидент с кораб в района за два дни

Ден по-рано в същия район се преобърна товарният кораб BETUL 8. Плавателният съд също се е намирал извън българските териториални води.

След инцидента се появиха сведения за предполагаема атака с морски дронове, но тази версия не е официално потвърдена. Всички 12 моряци от екипажа на BETUL 8 бяха спасени.

Обстоятелствата около двата инцидента в Черно море се изясняват.