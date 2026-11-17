Цените на петрола се понижават във вторник, след като възстановяването на износа от Близкия изток засили очакванията, че предлагането може да надхвърли търсенето. Натискът върху котировките засега надделява над опасенията от продължаващите атаки срещу танкери и затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток, съобщава Reuters.

Към 09:20 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняват с 82 цента, или с 0,9%, до 91,62 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI губи 83 цента, или 1%, до 84,89 долара за барел.

Петролът отново поскъпва

Според Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade, пазарът все повече приема, че предлагането вече е настигнало търсенето и може да го надхвърли. Именно промяната в баланса между търсенето и предлагането е основният фактор, който натиска цените надолу, посочва той пред Reuters.

Международната агенция за енергията също очаква световният петролен пазар да се върне към излишък през четвъртото тримесечие на 2026 г. Според публикувания на 13 ноември месечен доклад на агенцията износът от Персийския залив се възстановява значително по-бързо от световното търсене въпреки продължаващите атаки срещу корабоплаването.

Глобалното предлагане на петрол се е увеличило с още 2,3 млн. барела дневно през октомври и е достигнало 105,4 млн. барела дневно. МАЕ посочва, че износът от страните от Залива, без Оман, е достигнал 18,4 млн. барела дневно през октомври, макар да остава под равнищата отпреди войната.

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Рисковете за доставките обаче остават. Иранските атаки срещу американски бази в Бахрейн и прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток продължават да създават несигурност около един от най-важните маршрути за износ на петрол в света.

Анализаторите на ANZ предупреждават, че пропускателната способност на Ормузкия проток остава едва 49% от равнището отпреди войната. Все по-голяма част от петрола трябва да бъде пренасочвана по алтернативни маршрути, които също са изложени на риск от нападения и логистични затруднения.

Междувременно ОПЕК подготвя следващите решения за производството. Оценката на максималния устойчив производствен капацитет на страните ще бъде използвана при определянето на производствените нива за 2027 г. ОПЕК+ трябва да проведе следващата си министерска среща на 29 ноември.

Допълнителен фактор за пазара остават и американските стратегически резерви. По данни, цитирани от Reuters, запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ са намалели до 276,4 млн. барела през миналата седмица, най-ниското равнище от август 1982 г. Изтеглянията са част от договореното освобождаване на общо 172 млн. барела от резерва. Американското Министерство на енергетиката потвърждава, че програмата е за освобождаване на общо 172 млн. барела.