А рхеолози разкриха оригиналния под на монументална средновековна катедрала в Северен Судан, чиито размери вероятно надвишават тези на Белия дом. Находката разкрива впечатляващия мащаб и архитектурното значение на една от най-важните християнски постройки в древна Нубия, съобщава The Post.

По-рано този месец съвместна полско-суданска експедиция се натъкна на стълбище с 11-метрови стени, което ги отведе директно до оригиналното ниво на пода на Великата църква на Исус - вероятно най-големия храм в средновековна Нубия, разположен в древния град Стара Донгола.

Руините на църквата бяха открити за първи път още през 2021 г., но по-голямата част от нея остава затрупана под земята, като стълбището е единственият участък, в който изследователите са успели да достигнат до самата основа.

Hidden cathedral floor emerges in Sudan, revealing one of the biggest medieval churches ever found https://t.co/A7fEobgni9 https://t.co/D9j0RKk4KK — New York Post (@nypost) November 16, 2026

„Това е била сграда, по-голяма от прочутия Бял дом... и планираме да я разкопаем изцяло“, заяви Артур Облуски, ръководител на суданско-полската археологическа мисия и директор на Полския център за средиземноморска археология.

„Света София“ на Североизточна Африка

По думите на Облуски катедралата е била най-големият и най-значим храм в средновековното кралство Макурия - едно от трите християнски кралства, възникнали по средното течение на река Нил след пристигането на мисионерите през VI век. Храмът се намира на източния бряг на Нил, на около 160 километра югоизточно от съвременния град Донгола, в район, прочут с многобройните си древни църкви.

Ученият сравни мащабното съоръжение със знаменитата катедрала „Света София“ в Истанбул, построена от византийския император Юстиниан през 537 г. Според него Великата църква на Исус е изиграла аналогична роля в средновековна Нубия и Североизточна Африка благодарение на своето пространствено планиране и иновативни строителни техники.

„В историята на архитектурата се появяват определени сгради, които, ако използваме съвременен термин, задават тенденциите. „Света София“ в Константинопол със сигурност е такъв пример. Великата църква на Исус изглежда е естественият кандидат за такава роля в Нубия, а вероятно и в цялата тази част на Африка“, подчерта Облуски.

Според изчисленията на археолозите внушителният храм е бил широк около 47 метра и дълъг приблизително 57 метра.