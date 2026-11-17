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Н адводен морски дрон е ударил товарния кораб BETUL 8 на нивото на водолинията – място, което е сред най-уязвимите части на плавателния съд и при поражение може бързо да доведе до потъването му, обясни капитан Димитър Димитров в ефира на „Здравей, България“ във връзка с поредната атака срещу търговски кораб в Черно море.

Товарен кораб потъва край нос Калиакра, четири кораба и военни самолети спасиха екипажа

По разкази на част от екипажа плавателният съд е бил атакуван с два морски дрона, въпреки че тази версия все още няма официално потвърждение.

Всичките 12 членове на екипажа на борда са спасени, след като са били открити в спасителен сал и евакуирани с военни хеликоптери.

Нарастващ риск за търговското корабоплаване и застрахователни мерки

Според капитан Димитров зачестяването на атаките в Черно море повишава риска за търговското корабоплаване, включително в района на българската изключителна икономическа зона. Застрахователите вече разглеждат цялото Черно море като зона на военен риск, като изключение правят единствено териториалните води на България, Румъния и Турция.

Маршрутът на всеки кораб се определя след оценка на риска от капитана и отговорните лица в компанията, като в повечето случаи трафикът е изнесен в териториалните води, макар да има и компании, плаващи в открито море.

Капитан Димитров обърна внимание и на подготовката на екипажите, които преминават през ежеседмични тренировки за напускане на кораба, но същевременно отбеляза тревожна тенденция: „В последно време обаче предвид атаките идват все по-стари кораби с по-ниски стандарти за безопасност, а екипажите са по-неподготвени“.

По думите му опасността за търговското корабоплаване в Черно море ще остане висока, докато продължава войната в Украйна.