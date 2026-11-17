С ерията на папа Лъв от успешно уловени предмети, хвърлени му от тълпата, приключи в понеделник, след като предмет, приличащ на броеница, полетя по негова посока и го удари близо до окото при пристигането му за прощална литургия в Перу.

Лъв, който приключва 12-дневната си обиколка в Южна Америка, стана известен със своята сръчност, тъй като вярващите в тълпата често му хвърлят различни неща по време на пътуванията му. Той е улавял плюшени играчки, знамена и дори е спирал, за да вземе пица, подадена му от жители на Чикаго по време на аудиенция на площад „Свети Петър“ в Рим, пише New York Post.

Pope Leo struck in the eye by thrown rosary during Peru farewell parade https://t.co/AflsNIozYM https://t.co/RI4I37rKj8 — New York Post (@nypost) November 16, 2026

В понеделник обаче Лъв, пътувайки в папамобила, не успя да хване предмет, хвърлен към него от многобройна тълпа, събрала се във въздушна база в Лима преди отпътуването му обратно за Рим.

Снимки и видеозаписи показаха как папата разтрива окото си малко след като предметът беше хвърлен по него, докато той поздравяваше събралите се хора по маршрута към литургията. Кадрите предполагат, че предметът вероятно е бил броеница, каквато поклонниците често молят папата да благослови.

Pope Leo gets smacked in the face by a tossed rosary https://t.co/ak9jqblGd0 — New York Post (@nypost) November 17, 2026

Папата продължи обиколката си и няма данни да е пострадал. В проповедта си той благодари на перуанците за гостоприемството по време на шестдневното му посещение в страната, която той нарече своя родина.

71-годишният Лъв, който играе тенис, е известен с необичайната си за възрастта ловкост. Късметът му обаче му е изневерявал и преди. На предишно събитие в Рим той се извини на видеооператора на Ватикана в задната част на папамобила си, след като го блъсна в опит да улови хвърлен към него предмет, който също пропусна.