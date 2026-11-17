Н аследникът на Даниел Крейг в поредицата е потвърден след дълъг процес на подбор, което прави Патинсън седмия актьор, изиграл ролята на Агент 007.

Робърт Патинсън беше обявен за наследник на Даниел Крейг, превръщайки се в седмия актьор, който ще изиграе ролята в официален филм за Бонд, пише USA Today.

Новината беше разкрита в официалните профили на Джеймс Бонд в социалните мрежи в понеделник. Цялото предишно съдържание беше внезапно изтрито от профилите на 007 в социалните мрежи Екс (X) и Инстаграм (Instagram) малко преди 15:00 часа по Гринуич и се появи повтарящо се съобщение: „Самоличността е потвърдена“.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

След това филмовото студио пусна първа снимка на актьора в емблематичния смокинг на Бонд, придружена от прессъобщение, което потвърждава новината и посочва, че изборът на Патинсън ще „постави началото на нова ера за един от най-прочутите персонажи в киното“.

В официално изявление Патинсън заяви: „Джеймс Бонд е един от най-легендарните герои в киното и да ми бъде поверена ролята на 007 е честта на живота ми... Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо“.

Обявлението дойде след продължителен процес на подбор, при който се смяташе, че Патинсън е в кратък списък от петима кандидати, включващ още Джош О'Конър и Калъм Търнър. В петък се появиха твърдения, че на Патинсън са били предложени по-изгодни договорни условия в сравнение с конкурентите му, което подхрани слуховете, че той е големият фаворит за ролята.

Последният филм на Крейг като Бонд беше „Смъртта може да почака“, пуснат на екран през 2021 г., след като премиерата му беше отложена заради пандемията от коронавирус. Сюжетът на 25-ия филм от поредицата придаде на франчайза усещане за завършеност, като Бонд привидно загина, преди финалният надпис да обещае: „Джеймс Бонд ще се завърне“.

Крейг засне общо пет филма за Бонд, започвайки с „Казинo Роял“ през 2006 г. По време на неговото участие поредицата счупи рекордите в боксофиса, като само „Координати 007: Скайфол“ от 2012 г. донесе приходи от 1,1 милиарда долара в световен мащаб.

Продуцентът на „Хари Потър“ Дейвид Хейман и продуцентът на „Спайдър-Мен“ Ейми Паскал ще ръководят поредицата, режисурата е поверена на Дени Вилньов (трилогията „Дюн“), а сценарият се пише от Стивън Найт („Остри козирки“).

Патинсън демонстрира своята многостранност в широк спектър от роли, спечелвайки си репутацията на актьор с достатъчно широка популярност, за да носи на гърба си големи блокбъстъри, като същевременно запазва артистичния си авторитет с нестандартни и неочаквани избори. Той за първи път привлече вниманието през 2005 г. като Седрик Дигъри в „Хари Потър и Огненият бокал“ и постигна световна слава редом до Кристен Стюарт като вампира Едуард Кълън във филмовата сага „Здрач“. Участвал е във филми на режисьорите Дейвид Кроненбърг („Космополис“, „Карта към звездите“), Робърт Егърс („Фарът“) и Лин Рамзи („Умри, моя любов“), а през 2022 г. се завърна към големите филмови поредици с „Батман“.

Официалните филми за Джеймс Бонд до момента са реализирали общи приходи от 7,8 милиарда долара, което прави поредицата петата най-печеливша в историята. Смята се, че приходите от мърчандайзинг и спонсорски договори далеч надхвърлят тази сума.

След като новият избраник най-после е ясен, вижте в ГАЛЕРИЯТА окончателната класация на актьорите, които вече са изиграли емблематичния шпионин на писателя Иън Флеминг: