България

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

Повече от милион яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните

5 май 2026, 14:43
Над 500 тона негодни храни разкриха в България
Източник: БАБХ

Н ад 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за малко повече от два месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тонове и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. 

Ефективността на контрола е значително повишена заради въведения нов подход – т.нар. кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга област. Така се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.  

Агенцията по храните открила 100 т негодна храна за месец

Палитрата от установени нарушения е широка – от незаконно клане, през нерегламентирано производство и търговия с месни и млечни продукти, продажба без регистрация, включително онлайн, лоша хигиена в магазини и заведения, „топли точки“ за приготвяне на храни в обекти без разрешение, преопаковане и съхранение при неподходящи условия, до липса на документи за проследяване на произхода. 

От края на февруари до края на април т.г. Агенцията затвори 75 обекта – кланици и месопреработвателни предприятия - както регистрирани, така и незаконни;  магазини и заведения за хранене. В 24 обекта дейността е спряна частично до отстраняване на нарушенията. 

Източник: БАБХ

В резултат на активния контрол до търговската мрежа не са стигнали почти 220 тона месо и месни продукти, 159 тона мляко и млечни продукти, над 116 тона неживотински храни, повече от 5 хиляди литра течни храни.  

Най-много са проверките в София – 3443. Въпреки че общият брой проверки (714) е значително по-нисък от този в София или Пловдив, граничната област Хасково е лидер по заловени нарушения с над 227 тона месо, мляко, месни и млечни продукти и повече от 37 тона неживотински храни. 

Над 60 тона негодно месо и месни продукти са унищожени в област Велико Търново. Само в затворената незаконна кланица в Дебелец бяха открити 20 тона охладено и замразено месо от едър и дребен рогат добитък без идентификация и придружаващи документи. В две хладилни камери бяха намерени още замразени говеда.

Около 35 тона месо без документи или с изтекъл срок на годност бяха насочени за унищожаване от кланица в пловдивското село Радиново, предприятието беше затворено. 

Отличник при граничния контрол е ГКПП „Капитан Андреево“. Там са спрени над 4,5 тона храни без документи. Отделно от това само при една от акциите в Турция са върнати четири ТИР-а с почти 1 300 000 яйца заради несъответствия в документите.

БАБХ участва в международната операция SILVER AXE XI срещу нелегалния внос и търговия с пестициди, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). През последните два месеца най-голямото количество забранени, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита и торове беше открито в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим - повече от 19 тона и над 28 000 литра. В хода на проверката там беше установен и разлив на опасни пестициди. Разследването по случая продължава заедно с други компетентни институции. 

В храните у нас имало от буболечки до пирони

Инспекторите на БАБХ работят активно за ликвидиране на огнища на антракс, бруцелоза и шарка в различни точки на страната. Взети са сериозни превантивни мерки за предпазване от заразата от шап, която унищожава цели стада в Кипър и Гърция. 

Данните за периода от края на февруари до края на април т.г. са еднозначни – интензивните проверки констатират и решават проблеми, съществували от години. БАБХ продължава да осъществява активен и ефективен контрол по цялата хранителна верига, за да защити здравето на хората и животните.

Източник: БАБХ    
Безопасност на храните БАБХ Инспекции
Последвайте ни
Свалиха правителството на Румъния

Свалиха правителството на Румъния

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Volkswagen представя „Най-зрелищния Golf R до момента“

Volkswagen представя „Най-зрелищния Golf R до момента“

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 8 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 7 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 8 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 7 минути

Шеф Виктор Ангелов добавя поредна куртка в колекцията си

<p>Възобновиха делото срещу кмета Благомир Коцев</p>

Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 27 минути

Производството бе спряно на 24 март тази година, тъй като Стефанов и Кателиев бяха регистрирани като кандидати за народни представител

,

Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin’ Texas отново е №1

Любопитно Преди 1 час

Кънтри звездата доминира в „Билборд“ за осма седмица, след като детронира Оливия Родриго. Докато Бруно Марс и Оливия Дийн си проправят път към върха, Лангли демонстрира пълна хегемония, класирайки и второ парче в престижния Топ 5 на чарта

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

България Преди 1 час

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

България Преди 1 час

Служебният министър-председател отбелязва, че урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем"

<p>Божанов пред Йотова:&nbsp;Няма да мълчим</p>

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

България Преди 2 часа

Демократична България ще подкрепя политики по същество, но предупреждава за риск от „прегрупиране на модела“ и поставя ясни финансови и съдебни приоритети

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

България Преди 2 часа

Заболелите са в седем области

,

Доли Партън отмени още концерти в Лас Вегас поради здравословни причини

Любопитно Преди 2 часа

Кънтри легендата проговори за здравословните битки през последните три години, като увери почитателите си, че състоянието ѝ е лечимо и вече планира откриването на собствен музей и хотел в Нашвил

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Пари Преди 2 часа

За ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката предупреждават експерти

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

България Преди 2 часа

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Свят Преди 2 часа

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Свят Преди 2 часа

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Любопитно Преди 2 часа

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

<p>Руски генерал, свързан с&nbsp;лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв</p>

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свят Преди 3 часа

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 3 часа

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Свят Преди 3 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Захари Бахаров с приз за ролята си в „Стадото“, лентата грабна наградата за най-добър пълнометражен филм

Edna.bg

Звездa от „Властелинът на пръстените“ идва у нас

Edna.bg

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха, "сините" с призив към феновете

Gong.bg

И Барселона се нареди на опашката за нападател на Борнемут

Gong.bg

ПП при президента: Нужен е преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване броя на министерствата

Nova.bg

„Демократична България” пред президента: До края на юли трябва да изберем нов ВСС

Nova.bg