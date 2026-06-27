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БАБХ спря близо 5 тона опасни храни при проверки в страната

Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 18:30
БАБХ спря близо 5 тона опасни храни при проверки в страната
Източник: iStock

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) възбрани близо 5 тона храни при проверки, извършени на 26 юни в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси.

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Това стана ясно от прессъобщение на агенцията. 

В София, при проверка на склад, са възбранени 331 кг храни (имитиращи продукти, краве сирене и кашкавал), поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост.  Издадено е разпореждане за възбрана на продуктите. На бизнес оператора предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Отново в София, при проверка на склад за търговия на едро, са установени 4 630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за забрана и насочване за унищожаване. Предстои да бъде връчен АУАН.

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В Пловдив е проверено предприятие за пакетиране на масло, където е издадено предписание за осигуряване на записи за междинно проследяване на партидите. Взети са проби от масло за лабораторно изпитване.

В Бургас са извършени проверки в предприятие и склад. Издадени са предписания заради установено кръстосване на технологичните потоци и за условията на съхранение на сиренето. Взета е и проба масло.

БАБХ продължава проверките в страната с цел гарантиране безопасността на храните, тяхната проследимост и коректното етикетиране.

 

Редактор: Стела Христова
Източник: БАБХ    
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