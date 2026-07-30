България

Шокиращи условия в детски лагер край морето: Извадени контакти и прогнили парапети

Институции проверяват хотелите и базите, в които се настаняват деца; има установени нарушения, а един обект е затворен заради тежки проблеми с безопасността

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 09:56
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К акви са условията, при които деца прекарват летните си лагери по българското Черноморие? В района на Бургас започна поредна серия от проверки, в които участват Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите (КЗП), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалните здравни инспекции и органите на МВР.

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Повече от месец институциите проверяват при какви условия се настаняват децата, как се хранят, спазват ли се здравните изисквания и дали туристическите обекти изпълняват законовите изисквания, така че да бъде гарантирана безопасността на малолетните и непълнолетните.

  • Един обект е затворен заради тежки нарушения

Проверките вече са установили редица нарушения, а в един от проверените обекти се е стигнало и до затваряне.

„От 18 обекта, които сме проверили – места за настаняване на деца от различен характер, има около 11 нарушения, които предизвикват още проверки. Има и един обект, който е затворен заради потресаващите условия в него. Имаше извадени контакти от стената със стърчащи жици, перилата на балконите бяха прогнили, а металните конструкции бяха силно корозирали. Говорим за липса на каквато и да е поддръжка“, заяви пред NOVA директорът на Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма Иван Виделов.

По думите му проверките често водят до допълнителни инспекции, тъй като в организацията на детските лагери участват множество различни страни.

„Всяка една проверка предизвиква други проверки, защото в процеса по настаняването на децата има много участници – като се започне от транспорта, който ги довежда и отвежда, цялото осигуряване в обекта, туроператорските фирми, храната, кетъринга и така нататък“, обясни Виделов.

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене

  • БАБХ: Няма затворени обекти заради храната

От Българската агенция по безопасност на храните също са извършили множество проверки на места, в които се настаняват и хранят деца.

Директорът на БАБХ-Добрич д-р Стелияна Генчева посочи, че от 29 юни досега няма затворени обекти по линия на контрола на храните.

„Освен 18-те проверки, които направихме съвместно с колегите, извършихме още 40 проверки на обекти, в които са настанени и се изхранват деца. Туроператорите са задължени да информират Българската агенция по безопасност на храните, когато настаняват такива групи. Те предварително уведомяват за деня и мястото на настаняване. Така ние от Агенцията по безопасност на храните приоритетно насочваме ресурса към проверка на тези обекти“, обясни тя.

Към момента са установени четири нарушения и са издадени четири предписания.

„Това са по-леки нарушения, свързани с материално-техническата база и сградния фонд. Нямаме сериозни нарушения, включително и по отношение на храната“, подчерта Генчева.

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

  • КЗП установи проблеми с категоризацията на обекти

Проверки извършва и Комисията за защита на потребителите.

Главният експерт в КЗП-Бургас Кристина Касабова съобщи за четири констатирани нарушения.

„Най-фрапиращото е, че проверявахме туристически обект с невалидно удостоверение за категоризация. Установихме също, че в друга туристическа хижа, в която се провеждат детски лагери, обектът не отговаря на определената категория. Има нарушения на Наредба № 1 от 2015 г. – не са изпълнени минималните критерии за обслужване, оборудване и обзавеждане съгласно изискванията на наредбата“, обясни тя.

За всички констатирани нарушения са съставени актове, които вече са връчени.

КЗП затвори временно няколко туристически обекта

  • Има и нарушение, свързано с изискванията за обозначаване на цените.

„Имаме и едно установено нарушение по Закона за въвеждане на еврото, по което предстои връчване на акт. Установихме също, че цените на нощувките не са обозначени едновременно в лева и евро“, допълни Касабова.

  • Целта – контрол, а не затваряне

Представителите на институциите подчертават, че проверките имат преди всичко превантивен характер.

„Не целим да затваряме обекти или да наказваме някого. Целта е собствениците да знаят, че са под постоянен мониторинг и наблюдение и сами да се контролират. Когато обаче има рецидив, тогава вече няма компромиси“, категоричен беше Иван Виделов.

Инспекциите в местата за детски лагери по Черноморието продължават. В центъра на проверките остават безопасността на сградния фонд, условията за настаняване, хигиената, храненето и спазването на изискванията на туристическото законодателство.

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Особено тревожни са случаите, при които се установяват рискове за физическата безопасност на децата, като оголени електрически проводници, повредени парапети и тежко корозирали метални конструкции. Именно тези нарушения показват колко важен остава контролът върху базите, в които през летните месеци се настаняват големи групи деца.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
летни лагери проверки Черноморие безопасност на деца нарушения институционален контрол Министерство на туризма БАБХ КЗП условия за настаняване
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