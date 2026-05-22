На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

Основният мотив е спасяването на европейски средства по ПВУ

22 май 2026, 07:04
Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.
„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец
Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове
По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура
НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка
Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ
Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност
Съдът пусна обвинените в имотни измами

Д епутатите отново създадоха Комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Срокът за предложения между двете четения беше скъсен на 4 дни, предаде NOVA.

Става дума за около 215 млн. евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 млн. евро, изплатени по-рано именно за тази реформа.

Предвижда се създаването на петчленна Комисия за противодействие на корупцията, като членовете ѝ ще бъдат избирани от различни институции - Народното събрание, президента, върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандатът на комисията ще бъде пет години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий.

Комисията ще има широки правомощия - от превенция и анализ на корупционни рискове до разследване на престъпления като подкупи, злоупотреба със служебно положение и пране на пари, както и проверки на имуществени декларации и конфликт на интереси. Предвижда се и възможност за оперативно-издирвателна и разследваща дейност.

Източник: NOVA    
Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Тръмп обяви, че решението е свързано с отношенията му с полския президент, когото определи като свой съюзник

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

По-рано спасителите откриха телата и на две жени от Румъния

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство

Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес

Запознайте се с Джулия „Бътерфлай“ Хил: Жената, която живя 738 дни в 1000-годишно дърво, за да го спаси от отсичане

За да спаси вековната секвоя Луна от моторните триони, Джулия Хил оцеля при брутални бури, леден вятър и тормоз с хеликоптери на 60 метра над земята. Вижте невероятната история на един от най-известните екологични протести

