Съдът пусна обвинените в имотни измами

Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“

21 май 2026, 17:05
Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас
Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области
Строят нов граничен пункт между България и Сърбия
Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“
Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"
Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ
Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

О т четиримата обвинени в имотни измами, Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“, предаде NOVA.

Софийският градски съд не намери достатъчно доказателства, че бившият нотариус Борис Янков и жената, с която съжителства, Николина Здравкова, имат общо с престъплението. За другите двама, Николай Александров и Георги Янчев - Джеймс, съдът счетем, че няма опасност да извършат ново престъпление. 

Борис Янков заяви, че още през 2003 г. е бил подложен на рекет, докато е работел като нотариус. По думите му са му били искани пари, а впоследствие са се появили твърдения, че правата му са били отнети, което той категорично отрича. Янков подчертава, че няма съдебна присъда, която да обосновава подобни действия, и настоява, че не може да се стига до санкции без такава. Той коментира и участието на няколко лица, като говори за „семейството“, което според него продължава да съществува и да действа.

Прокурор Мария Стоянова каза, че разследването по делото продължава. Целта е да бъдат събрани всички доказателства в пълен обем, за да се установи обективната истина по случая.

Припомняме, че обвинението на нотариус Борис Янков бе преквалифицирано вчера - на „помагач“, а не „извършител“ на имотните измами. Според разследващите именно той е бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се възползвал от „вратичките“ в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети вероятно от сградата на Нотариата в центъра на София, преди той да бъде закрит. Самият Янков е категоричен, че не е част от схемата за имотни измами.

Откритите в дома му документи обясни с детайлната проверка, която е извършвана на имотите преди изповядването на всяка сделка. Пишещата машина, с която прокуратурата смята, че са изготвяни фалшиви и изкуствено състарени нотариални актове, била от началото на кариерата му, когато нямало компютри. В момента тя не функционирала.

В събота на първа инстанция Районният съд не намери достатъчно доказателства да ги задържи. Така бившият нотариус Борис Янков, както и жената, с която съжителства Николина Здравкова, отново се озоваха на свобода без мярка за неотклонение, тъй като според съда няма доказателства те да са участвали в схемата за имотните измами.

При акцията на СДВР бяха извършени обиски на девет жилища и офиси и шест автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива.

Източник: NOVA    
имотни измами нотариус съдебен процес
Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

Доцова: Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни", казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена", споделя съкрушената майка

Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия"

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома", преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

Напрежението между ЕС и САЩ расте, а анализатори предупреждават, че това застрашава бъдещето на трансатлантическите отношения

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

Сезонът на Близнаците, който ще продължи до 20 юни, обещава период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци. Само малцина ще имат особен късмет – те ще могат да подобрят всички области на живота си и да получат нови възможности

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

