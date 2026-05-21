Съдът пусна обвинените в имотни измами

О т четиримата обвинени в имотни измами, Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“, предаде NOVA.

Софийският градски съд не намери достатъчно доказателства, че бившият нотариус Борис Янков и жената, с която съжителства, Николина Здравкова, имат общо с престъплението. За другите двама, Николай Александров и Георги Янчев - Джеймс, съдът счетем, че няма опасност да извършат ново престъпление.

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Борис Янков заяви, че още през 2003 г. е бил подложен на рекет, докато е работел като нотариус. По думите му са му били искани пари, а впоследствие са се появили твърдения, че правата му са били отнети, което той категорично отрича. Янков подчертава, че няма съдебна присъда, която да обосновава подобни действия, и настоява, че не може да се стига до санкции без такава. Той коментира и участието на няколко лица, като говори за „семейството“, което според него продължава да съществува и да действа.

Прокурор Мария Стоянова каза, че разследването по делото продължава. Целта е да бъдат събрани всички доказателства в пълен обем, за да се установи обективната истина по случая.

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Припомняме, че обвинението на нотариус Борис Янков бе преквалифицирано вчера - на „помагач“, а не „извършител“ на имотните измами. Според разследващите именно той е бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се възползвал от „вратичките“ в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети вероятно от сградата на Нотариата в центъра на София, преди той да бъде закрит. Самият Янков е категоричен, че не е част от схемата за имотни измами.

Откритите в дома му документи обясни с детайлната проверка, която е извършвана на имотите преди изповядването на всяка сделка. Пишещата машина, с която прокуратурата смята, че са изготвяни фалшиви и изкуствено състарени нотариални актове, била от началото на кариерата му, когато нямало компютри. В момента тя не функционирала.

В събота на първа инстанция Районният съд не намери достатъчно доказателства да ги задържи. Така бившият нотариус Борис Янков, както и жената, с която съжителства Николина Здравкова, отново се озоваха на свобода без мярка за неотклонение, тъй като според съда няма доказателства те да са участвали в схемата за имотните измами.

При акцията на СДВР бяха извършени обиски на девет жилища и офиси и шест автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива.