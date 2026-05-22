Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

22 май 2026, 09:21
Д оналд Тръмп твърди, че кюрдски сили са задържали американско оръжие, предназначено за протестиращите в Иран. Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран, съобщава Deutsche Welle.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика полемика в Близкия изток, като обвини кюрдските групи в региона, че задържат оръжия, предназначени за демонстрантите в Иран. През март, непосредствено след началото на израелско-американските удари в Иран, Тръмп заяви, че би било „чудесно“, ако иранските кюрдски сили, действащи в Ирак, предприемат атаки срещу религиозния режим в Техеран. Месец по-късно Тръмп заяви пред "Фокс Нюз", че САЩ са се опитали да изпратят оръжия на протестиращите в Иран чрез кюрдски посредници: „Изпратихме оръжия на протестиращите, много оръжия“, каза Тръмп. „И мисля, че кюрдите са взели оръжията.“

През май той заяви, че е „много разочарован от кюрдите“, добавяйки, че Вашингтон е изпратил „оръжия и боеприпаси, които е трябвало да бъдат доставени, но те са били "задържани". ДВ разговаря с представители на различни кюрдски общности в Ирак, Турция и Сирия, пожелали да останат анонимни, които категорично отрекоха да са получавали оръжия от САЩ.

Ирански кюрдски лидери отричат да имат американско оръжие

Кюрдските организации в Иран, включително въоръжената групировка "Партия за свободен живот в Кюрдистан" (PJAK), също отхвърлиха версията на Белия дом. Всички те отбелязват, че чисто логистично такива доставки са невъзможни, а в политически план само нанасят щети.

Фариба Мохамади, която е заместник-генерален секретар на партията "Комала на Ирански Кюрдистан" дори определи американските твърдения като „психологическа война“. Според нея такива оръжия никога не са достигали до кюрдските политически партии или сили. Тя смята, че обяснението за подобни твърдения трябва да се търси по-скоро в контекста на политическия натиск, породен от събитията в региона.

Адиб Ватандуст, член на Централния комитет на "Комала" (Комунистическата партия на Иран), заяви, че неговата организация не е получила „нито един патрон, нито дори един мизерен цент“. Той определи твърденията за предполагаемата операция като проект, който служи на интересите на САЩ и Израел, а не на истинските демократични интереси на кюрдския народ.

Мустафа Мулуди, заместник-генерален секретар на "Демократичната партия на иранския Кюрдистан" (KDPI), подчерта, че от логистична гледна точка тези обвинения са нереалистични. Той казва, че силно милитаризираните граници, повсеместното присъствие на иранските сили за сигурност и строгите споразумения за сигурност, сключени наскоро между Техеран и Багдад, правят подобни трансгранични доставки на оръжие практически невъзможни.

Кои са кюрдите?

Експертите твърдят, че реториката на Тръмп разкрива фундаментално непознаване за политическата организация на кюрдската общност. Американският президент говори за „кюрдите", сякаш те са някаква единна сила, която само чака заповеди от Вашингтон. В действителност кюрдското население от над 30 милиона души е разпръснато в няколко държави — предимно Иран, Ирак, Турция и Сирия. Всяка от тези държави има своя сложна политическа обстановка, разнообразни идеологически партии — от леви до консервативни — и уникална регионална динамика.

Д-р Камран Матин, доцент по международни отношения в Университета на Съсекс, обръща внимание на това колко опасно може да е това невежество: „Тръмп има много ограничено разбиране както за кюрдското общество, така и за кюрдската политика. Като обвинява кюрдите колективно, пренебрегвайки многообразието от кюрдски субекти, партии и региони, той пренасочва и разпалва антивоенното и антиамериканското обществено мнение срещу кюрдите, което може да доведе до опасни атаки срещу тях“, заяви той пред ДВ.

Защо Тръмп твърди подобни неща точно сега?

Експерти казват пред ДВ, че спорните твърдения на Тръмп относно доставките на оръжие са класически пример за отклоняване на вниманието от политическите проблеми. Камал Чомани, главен редактор на списанието „The Amargi Outlet“, фокусирано върху Близкия изток, твърди, че Тръмп е бил силно повлиян от израелския премиер Бенямин Нетаняху и е действал въз основа на погрешното и прекалено оптимистично предположение, че иранският режим е на прага на неизбежен колапс. А когато този колапс не се осъществи, на Тръмп му дотрябва изкупителна жертва.

"За да прикрие този провал, Тръмп използва кюрдите като жертвен агнец", посочва още Чомани. „На кюрдите не са били изпратени оръжия, които да бъдат прехвърлени в Иран. Както видяхме, дори доставката на сателитен интернет „Старлинк“ срещна сериозни затруднения, да не говорим за оръжия“, добави той.

Камран Матин се присъединява към тази оценка: „Тръмп се опитва да оправдае провала на войната си срещу Иран, като обвинява кюрдите. Той се опитва също така да обвини кюрдите за това, че не е изпълнил обещанието си към протестиращите в Иран да им се притече на помощ, когато бяха избивани от иранския режим“, добавя той.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
