Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

О чаква се среща в Министерския съвет заради организирането на българското домакинство на „Евровизия” през 2027 година. На разговорите ще присъства големият победител DARA, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия, съобщава NOVA.

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу.

Засега желание са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас заради изключително сериозните изисквания на Eвропейския съюз за радио и телевизия.