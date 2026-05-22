Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

В нучката на Бенито Мусолини, която някога заяви, че се „гордее, че е фашист“, спечели Grande Fratello VIP – италианската версия на риалити формата “Биг Брадър“ за знаменитости.

63-годишната Алесандра Мусолини си осигури наградата от 100 000 евро, след като във вторник беше коронясана за победител в шоуто. Това е поредният крайъгълен камък в кариерата на бившата актриса, певица и член на Европейския парламент, която често е била подпомагана от печално известната фамилия на своя дядо, пише The Telegraph .

Диктаторът управлява Италия с желязна ръка в продължение на малко повече от две десетилетия, като изключва евреите от обществения живот и се съюзява с нацистка Германия, преди да бъде разстрелян от партизани и обесен на покрива на бензиностанция в Милано през 1945 г.

Бенито Мусолини

Възможно е това да е бил умишлен намек за управленския стил на нейния дядо, тъй като италианските медии описаха представянето на Мусолини в Къщата като „властно, ексцентрично, неустоимо и волево“.

„Наслаждавах се на всичко максимално, точно такава, каквато съм“, сподели тя, след като беше обявена за победител, и допълни: „За нищо не съжалявам“.

Живот под сянката на фамилното име

В шоуто, което се излъчва от март тази година, Мусолини разказа как като малка други деца са я държали под вода в басейн заради фамилното ѝ име. Тя е дъщеря на Романо Мусолини (джаз пианист и четвърти син на Бенито) и Мария Шиколоне – сестра на филмовата икона София Лорен.

През годините Алесандра е разписвала снимки на дядо си, изисквала е от журналистите „да уважават семейството ѝ“ и дори нарече холивудската звезда Джим Кери „ко*еле“, заради това, че сподели карикатура на трупа на Мусолини.

В миналото тя се е пробвала като актриса, модел на Playboy и поп певица в Япония. Между 1972 и 1990 г. се появява в десетки италиански филми, включително с роля в лента, чието действие се развива по време на посещението на Адолф Хитлер в Италия през 1938 г. През 1982 г. издава поп албум в Япония, озаглавен „Amore“, а наскоро участва в италианската версия на Dancing Stars (Tale e Quale Show / Ballando con le Stelle), където завърши на трето място.

Политическа кариера и еволюция на възгледите

Алесандра Мусолини влиза в политиката през 1992 г., кандидатирайки се за парламента от неофашисткото Италианско социално движение (MSI) – същата година, в която към партийните редици се присъединява и настоящата министър-председателка на Италия, Джорджа Мелони.

„При моя дядо поне имаше позиция, чувство за отговорност, здрав разум и любов към Италия, каквито днес вече няма“, заявява тя по онова време.

През 2008 г. тя се присъединява към партията Forza Italia на бившия италиански премиер Силвио Берлускони, а към днешна дата е член на десния популистки партньор в управляващата коалиция – партията Lega („Лига“).

През последните години обаче политическите ѝ възгледи видимо омекнаха и тя публично защити правата на ЛГБТ общността.