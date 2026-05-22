„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Б ритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи.

44-годишната Спиърс е предложила на полицаите да ги нахрани в дома си, след като е била спряна на 4 март в окръг Вентура, Калифорния. Тя е настоявала, че е изпила само един коктейл „Мимоза“ шест часа по-рано, според доклада и видеоклиповете, получени от списание People.

„Вероятно мога да изпия четири бутилки вино и да се погрижа за вас. Аз съм ангел“, казва певицата, отбелязвайки, че оценява нивото си на опиянение на „нула“ по десетобалната система.

В доклада се посочва, че Спиърс е направила два теста с дрегер, които са отчели 0,5 и 0,6 промила (0,05% и 0,06% концентрация на алкохол в кръвта) – и двата под законовия лимит от 0,8 промила в Калифорния.

Оценка от експерт по разпознаване на наркотици обаче е установила, че звездата е била „под въздействието на стимулант на централната нервна система“ – медикамент, който често се използва за лечение на депресия, разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РВХА), за контролиране на поведенческите действия и при нарколепсия, според Националния раков институт.

През април Спиърс доброволно е потърсила лечение, а по-рано този месец е сключила споразумение с прокуратурата по случая.

По време на ареста в чантата на певицата е намерена бутилка „Адерал“ (Adderall), която не е била предписана на нейно име. Спиърс е споделила, че е приела 200 мг „Ламиктал“ (Lamictal) – антиепилептично лекарство, използвано за лечение на епилептични припадъци и за забавяне на епизодите с промяна на настроението при възрастни с биполярно разстройство. Тя е обяснила на служителите на реда, че приема лекарството срещу епилепсия и „промени в настроението“, а „Адерал“ – за да се поддържа „във форма/тонизирана“, става ясно от видеозапис.

В доклада се твърди още, че по време на ареста Спиърс на моменти е говорела с британски акцент, а настроението ѝ се е „променяло от конфронтационно и превъзбудено до ексцентрично и кооперативно“.

„Можете да дойдете в къщата ми – ще ви направя храна, лазаня или каквото поискате. Имам басейн“, казва тя на полицаите във видеото.

По-късно отношението ѝ към служителите се е променило и тя е плакала на задната седалка на патрулната кола, след като са ѝ сложени белезници, обвинявайки ги, че са „лоши с мен“ и че „лъжат“, според информация на New York Times.

В мемоарите си от 2023 г. „Жената в мен“ (The Woman in Me) Спиърс сподели, че „Адерал“ е бил нейният „любим наркотик“ по време на парти периодите ѝ в началото на 2000-те години. Тя написа, че лекарството „ме надрусваше, да, но това, което намирах за много по-привлекателно, беше, че ми даваше няколко часа, в които се чувствах по-малко депресирана“.

През годините звездата публично премина през редица проблеми с психичното си здраве, като прекара 13 години под попечителство след психиатрична криза през 2008 г.

На 5 май Спиърс се призна за виновна по по-лекото обвинение за непредпазливо шофиране след употреба на алкохол/субстанции (wet reckless). Тя беше осъдена на 12 месеца условна пробация и един ден затвор, който се зачита за излежан поради времето, прекарано в ареста.

Тя също така беше глобена с 571 долара и трябва да премине тримесечна програма за шофиране под въздействие (DUI), която включва 30 часа лекции. Автомобилът ѝ е одобрен за претърсване за наркотици и алкохол по всяко време. Освен това Спиърс се е съгласила да посещава психолог веднъж седмично и психиатър два пъти месечно.

Към момента на споразумението властите заявиха, че на Спиърс вероятно ще бъде предложена леката квалификация wet reckless, тъй като тя няма предишна история на шофиране в нетрезво състояние, при ареста няма катастрофа или ранени, а нивото на алкохол в кръвта ѝ е било ниско.

„Чрез днешното си признание Бритни пое отговорност за поведението си. Тя предприе значителни стъпки за постигане на положителна промяна, което ясно се отразява в решението на окръжния прокурор на окръг Вентура да намали обвинението по този случай и да оттегли тежкото обвинение за DUI. Бритни оценява това решение и е благодарна за огромната подкрепа, която получава“, каза адвокат Голдстийн в изявление след съдебното заседание.