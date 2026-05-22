Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

В одач загина на място след инцидент на пътя от Хасково за село Минерални бани, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Кола се обърна край Хасково, загина човек

В 17:00 ч. в четвъртък по пътя се е движил лек автомобил, управляван от 56-годишен жител на село Върбица.

След загуба на контрол над колата водачът е излязъл вдясно и се е преобърнал в канавка. От удара е загинал на място.

Образувано е досъдебно производство, уточняват от полицията.

Последните два случая със загубили живота си на пътя в региона бяха на 16 и 17 май. Произшествията станаха в отсечките между ивайловградските села Попско и Белополци и Хасково - Димитровград.