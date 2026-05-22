Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

22 май 2026, 09:39
Източник: AP/БТА

Д евет души бяха ранени при израелски удар, поразил болница в Южен Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от "Франс прес".

В изявление министерството осъди остро удара, причинил тежки щети на правителствената болница в Тебнин. При атаката са пострадали девет души. Седем от тях са от болничния персонал, като пет са жени.

Министерството уточни, че при удара са пострадали няколко отделения на болницата, включително спешното и интензивното отделение, а също линейки, паркирани в двора на лечебното заведение.

В сряда здравното министерство съобщи, че от началото на войната между Израел и проиранското движение "Хизбула" на 2 март в Южен Ливан са били затворени три болници, а още 16 са понесли щети.

По данни на министерството от началото на бойните действия при израелски удари в Ливан са загинали 3089 души, в това число 116 спасители и здравни работници.

Ведомството съобщи също, че жертвите в резултат на удар по населеното място Дейр Канун ал Нахр във вторник са 14, а не 10, както бе обявено първоначално. Сред тях има три жени и четири деца.

Вчера ежедневните въздушни удари продължиха, предаде ливанската национална информационна агенция ННА. Фотограф на АФП е видял дим да се издига в небето след нападение срещу селището Хания.

Същевременно "Хизбула" пое отговорност за едновременни атаки срещу израелски сили, разположени в няколко населени места в Южен Ливан. Групировката обяви, че е извършила "мащабна атака срещу различни израелски позиции" в три населени места "с ударни дронове и многократни ракетни залпове".

Примирието, което трябваше да изтече на 17 май, беше удължено с 45 дни след преговори между Ливан и Израел - първите от десетилетия - с посредничеството на САЩ.

Ливан беше въвлечен в регионалната война с Иран на 2 март, когато "Хизбула" предприе атака срещу Израел като отмъщение за смъртта на върховния ирански лидер аятолах Али Хаменей, припомня АФП.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга" срещу руската „Буря": Никола Дипчиков се изправя срещу абсолутна ММА легенда

„Има ли прикрито убийство?" Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Аз съм ангел": Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

