Технологии

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Мартин Дешев Мартин Дешев

22 май 2026, 10:02
Хората пропускат тази функция за защита в Windows
Източник: Microsoft

С игурността на Windows получи огромни подобрения през годините, до степен, в която конфигурацията по подразбиране на операционната система е като цяло достатъчно стабилна, за да защити потребителите от по-голямата част от стандартния зловреден софтуер. И все пак остава критичен слой за сигурност, който много потребители или напълно пренебрегват, или умишлено изключват, отбелязва MakeUseOf. Често деактивирана под погрешното предположение за максимална производителност в игрите, тази функция е изолацията на ядрото (Core isolation).

Традиционният софтуер за сигурност, като Windows Defender, работи предимно на повърхностно ниво, като наблюдава активни файлове и сигнализира за подозрително поведение, той съществува в същото работно пространство като ядрото на системата. Ако зловреден софтуер успее да пробие ядрото на операционната система, основният „мозък“, където се извършват главните действия, теоретично би могъл да поеме пълен контрол над компютъра, като деактивира напълно антивирусната програма.

AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Изолирането на основните системни процеси неутрализира тази уязвимост, като използва технологията VBS. Вместо да позволи на критичните структури за сигурност и операционна система да работят на открито, тя ги изолира във виртуална среда. Това означава, че дори ако дадена машина бъде компрометирана, основните системни процеси остават защитени и недосегаеми. 

Въпреки необходимостта си, Core Isolation често е деактивирана. Тя е активирана по подразбиране само при чисти инсталации на Windows 11. За потребителите, които са ъпгрейднали директно от Windows 10, вероятно все още изключена и трябва да се активира ръчно. Проверката на състоянието ѝ изисква да отидете в Настройки > Поверителност и сигурност > Защита на Windows > Защита на устройството и да изберете „Детайли за Core isolation“. 

Активирането е лесно, въпреки че потребителите често се сблъскват със сив бутон или съобщение за грешка. Това усложнение почти винаги се причинява от несъвместим или остарял драйвер за хардуер, който може да бъде идентифициран чрез клик върху „Преглед на несъвместимите драйвери“ в менюто. Ако цялото меню за изолация на ядра липсва от компютъра, хардуерната виртуализация вероятно е деактивирана в настройките на UEFI/BIOS на дънната платка и трябва да се включи отново. Въпреки че Core isolation води до незначително увеличение на използването на процесора, влиянието върху производителността на съвременните компютри е практически незабележимо за ежедневните задачи. 

Изкуствен интелект на Google ще пази националната сигурност на България

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Друга важна функция е Secure Boot. Тя защитава милиони компютри всеки ден от някои от най-опасните видове атаки на зловреден софтуер. Въпреки важността ѝ, много потребители никога не проверяват дали е активирана на техните системи. 

Обикновено, когато компютърът се включи, системата зарежда ниско ниво на софтуер, преди самият Windows дори да се стартира. Хакерите все по-често се насочват към този етап, защото злонамереният код, инсталиран там, може да действа почти незабележимо, заобикаляйки традиционните антивирусни инструменти и получавайки дълбок контрол над системата. 

Тук Secure Boot става от съществено значение. Функцията гарантира, че само надежден и проверен софтуер може да се зарежда по време на стартиране. Ако бъдат открити неоторизирани или модифицирани файлове за зареждане, компютърът може да ги блокира, преди да компрометират операционната система. Secure Boot действа като цифрова контролна точка, която проверява целостта на самия процес на стартиране.

Microsoft направи тази функция основно изискване за съвременните Windows системи, където тя е част от по-широката стратегия на компанията за хардуерна сигурност. В комбинация с TPM чипове и защити, базирани на виртуализация, Secure Boot е предназначен да подсили компютрите срещу все по-сложни киберзаплахи.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Проверката дали Secure Boot е активен е сравнително лесна. В Windows потребителите могат да отворят „System Information“ (Системна информация) и да потърсят записа „Secure Boot State“ (Състояние на Secure Boot). Ако е посочено „On“ (Включено), функцията е активна. Ако е посочено „Off“ (Изключено), компютърът може да е по-уязвим към атаки от ниско ниво.

Активирането на Secure Boot обикновено изисква влизане в настройките на BIOS или UEFI фърмуера на компютъра по време на стартиране. Точният процес варира в зависимост от производителя, но съвременните системи обикновено включват опцията в менютата за сигурност или конфигурация на зареждане. 

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Важно е да се отбележи, че Secure Boot не е заместител на антивирусната защита или навиците за безопасно сърфиране. Киберсигурността разчита на множество слоеве на защита, работещи заедно. Но експертите все по-често твърдят, че защитите на хардуерно ниво, като Secure Boot, стават все по-важни, тъй като атаките стават все по-напреднали и киберпрестъпленията с изкуствен интелект, се увеличават. 

Редактор: Мартин Дешев
Windows киберсигурност сигурност софтуер операционна система технологии компютър лаптоп
Последвайте ни
Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 11 минути

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 24 минути

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Свят Преди 1 час

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 1 час

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

.

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 1 час

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Свят Преди 1 час

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

<p>Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС</p>

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Свят Преди 1 час

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

България Преди 1 час

Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

България Преди 2 часа

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

<p>8-годишно дете откри правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата</p>

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Свят Преди 3 часа

Тръмп обяви, че решението е свързано с отношенията му с полския президент, когото определи като свой съюзник

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

България Преди 3 часа

Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

България Преди 3 часа

Основният мотив е спасяването на европейски средства по ПВУ

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

България Преди 3 часа

Изпитът се провежда в 1434 училища в страната

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

По-рано спасителите откриха телата и на две жени от Румъния

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

България Преди 3 часа

Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

„Черната пантера“ Наоми Кембъл на 56: Жената, която промени модата завинаги

Edna.bg

Кои светци почитаме на 22 май и кой празнува имен ден

Edna.bg

Още една от звездите на Англия аут от Мондиал 2026

Gong.bg

Ливърпул може да уволни Арне Слот след мача с Брентфорд, Андони Ираола е фаворит да го смени?

Gong.bg

Смърт във военно поделение: Прикрива ли се убийство, извършено по време на наряд?

Nova.bg

На първо четене: Депутатите създадоха Комисия за противодействие на корупцията

Nova.bg