Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Д вама украински граждани са задържани във връзка със стрелбата в центъра на Варна, при която беше ранена 73-годишна жена.

Инцидентът стана на 8 май след възникнал конфликт между двамата мъже, който по първоначални данни е с личен характер. Скандалът е ескалирал до физическа саморазправа, при която единият от участниците е извадил огнестрелно оръжие и е произвел изстрел.

Случайна минувачка, която е седяла на пейка в близост, беше улучена в ръката от рикоширал куршум. Жената беше транспортирана в болница, като по информация на лекарите е без опасност за живота, предава NOVA.

След инцидента извършителите са напуснали мястото и са се укривали в продължение на около две седмици. Полицейската операция е довела до тяхното задържане в Пловдив.