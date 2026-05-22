България

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

22 май 2026, 08:18
Д вама украински граждани са задържани във връзка със стрелбата в центъра на Варна, при която беше ранена 73-годишна жена.

Жена е простреляна в центъра на Варна

Инцидентът стана на 8 май след възникнал конфликт между двамата мъже, който по първоначални данни е с личен характер. Скандалът е ескалирал до физическа саморазправа, при която единият от участниците е извадил огнестрелно оръжие и е произвел изстрел.

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Случайна минувачка, която е седяла на пейка в близост, беше улучена в ръката от рикоширал куршум. Жената беше транспортирана в болница, като по информация на лекарите е без опасност за живота, предава NOVA.

Простреляха жена в центъра на Варна, извършителят се издирва

След инцидента извършителите са напуснали мястото и са се укривали в продължение на около две седмици. Полицейската операция е довела до тяхното задържане в Пловдив.

Източник: NOVA    
Стрелба Варна Украински граждани Задържани Ранена жена Личен конфликт Огнестрелно оръжие Пловдив Полицейска операция Саморазправа
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Извънредни мерки на „Пътна полиция" за 24 май и абитуриентските балове

Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи

НС разглежда възстановяване на антикорупционната комисия

Основният мотив е спасяването на европейски средства по ПВУ

Правната комисия с извънредно заседание заради промените в НПК

На 20 май народните представители приеха на първо четене три законопроекта

Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес

Запознайте се с Джулия „Бътерфлай" Хил: Жената, която живя 738 дни в 1000-годишно дърво, за да го спаси от отсичане

За да спаси вековната секвоя Луна от моторните триони, Джулия Хил оцеля при брутални бури, леден вятър и тормоз с хеликоптери на 60 метра над земята. Вижте невероятната история на един от най-известните екологични протести

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг

Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище

Шефът на полицията в Сърбия е арестуван, откриха тяло в бъчва

Води се разследване срещу 10 души

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата

Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Мадяр: Русия ще остане там, където е, точно както Унгария

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Ученици заподозряха, че МОН е използвало чатбот за една от задачите

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Апелативният съд в Париж нареди на двете компании да платят максималната глоба от по 225 000 евро всяка

Радев назначи петима нови заместник-министри

