България

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Ученици заподозряха, че МОН е използвало чатбот за една от задачите

21 май 2026, 20:51
Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност
Съдът пусна обвинените в имотни измами

Съдът пусна обвинените в имотни измами
Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас
Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области
Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия
Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“
Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ

Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"
Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ

Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ

В ъзможно ли е Министерството на образованието да е използвало изкуствен интелект за написването на част от текстовете в матурата по български език и литература, която се проведе в сряда? Според част от зрелостниците отговорът на този въпрос е положителен, предава NOVA.

В първия модул на матурата има 21 въпроса, част от тях свързани с текст. Тази година той е за младите хора и видеата, които гледат онлайн.

Изкуственият интелект се пробва с въпрос от матурата за БЕЛ - как се справи?

„Според проучвания клиповете са сред най-гледаните формати, като се предпочитат видеа с продължителност до три минути заради непретенциозното им съдържание и възможността да се гледат „на бегом“. 

Това е едно от изреченията, които предизвикаха предположението, че е генерирано с изкуствен интелект.

Езиковедът проф. Владко Мурдаров обаче опроверга твърдението: „За мен не е. Това е един средно интелигентен автор“.

Текстът завършва с обобщение: „Този избор не е случаен – за много от младите хора това е начин на живот и те не се нуждаят от „спасяване“, макар често по-възрастните да смятат обратното“.

„Това е един абсолютно отвратителен, много скучен и неутрален текст. Не мога да кажа, че е създаден с изкуствен интелект. Това са само клишета до клишета“, смята проф. Владко Мурдаров.

Няма как да знаем кои текстове са дело на AI

NOVA попита какво смята изкуственият интелект за самата задача. Според него прекалено плавният стил, липсата на позиция и абстрактните формулировки често издават, че авторът е машина. Използването на големи тирета в текста също може да е знак.

От МОН обаче отрекоха. „Инструменти, базирани на изкуствен интелект, не са използвани при създаването на нито една част от изпитния материал за ДЗИ по български език и литература“, категорични са от институцията.

Източник: NOVA    
Матура по БЕЛ Изкуствен интелект
Последвайте ни
Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Когато няма СО2 ограничения: Rumble Bee SRT e най-бързият пикап

Когато няма СО2 ограничения: Rumble Bee SRT e най-бързият пикап

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Кола се обърна край Хасково, загина човек

България Преди 26 минути

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

България Преди 2 часа

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

България Преди 5 часа

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

България Преди 6 часа

Доцова: Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията

Километрична опашка от тирове на „Капитан Андреево"

Километрична опашка от тирове на „Капитан Андреево"

България Преди 6 часа

За последното денонощие до 8:00 часа сутринта днес през пункта са преминали общо 2596 товарни камиона

Камион блъсна 8-годишно дете край София

Камион блъсна 8-годишно дете край София

България Преди 6 часа

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

България Преди 7 часа

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа

<p>&bdquo;Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни&ldquo;: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на &bdquo;Focu Meu&ldquo;&nbsp;</p>

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Любопитно Преди 7 часа

Белгийският творец разказва за ритуалите в Калабрия, ухапването от паяк и лечебната сила на танца, с които ще открие 18-ото издание на One Dance Festival. „Трябва да преминем през онова, което не схващаме“, споделя той

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Свят Преди 7 часа

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Свят Преди 8 часа

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни“, казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Свят Преди 8 часа

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена“, споделя съкрушената майка

,

„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

Любопитно Преди 8 часа

Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия“

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Свят Преди 9 часа

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Свят Преди 9 часа

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

<p>&bdquo;САЩ ще запомнят това!&ldquo;: Как Тръмп взриви съюза с Европа</p>

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Свят Преди 9 часа

Напрежението между ЕС и САЩ расте, а анализатори предупреждават, че това застрашава бъдещето на трансатлантическите отношения

Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 9 часа

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Папи Ханс - магията да превърнеш омразата в съчувствие

Edna.bg

Алекс Богданска и Ивелина Чоева „изгубени“ в Мароко, посрещат ЧРД на малките пазари

Edna.bg

Никола Цолов: Печелил съм шампионати, знам как се прави

Gong.bg

Валтер Папазки: ЦСКА ще бъде на върха на българския футбол

Gong.bg

Тръмп: САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран

Nova.bg

Матурата по БЕЛ - написана от изкуствен интелект?

Nova.bg