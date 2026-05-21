Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

В ъзможно ли е Министерството на образованието да е използвало изкуствен интелект за написването на част от текстовете в матурата по български език и литература, която се проведе в сряда? Според част от зрелостниците отговорът на този въпрос е положителен, предава NOVA.

В първия модул на матурата има 21 въпроса, част от тях свързани с текст. Тази година той е за младите хора и видеата, които гледат онлайн.

Изкуственият интелект се пробва с въпрос от матурата за БЕЛ - как се справи?

„Според проучвания клиповете са сред най-гледаните формати, като се предпочитат видеа с продължителност до три минути заради непретенциозното им съдържание и възможността да се гледат „на бегом“.

Това е едно от изреченията, които предизвикаха предположението, че е генерирано с изкуствен интелект.

Езиковедът проф. Владко Мурдаров обаче опроверга твърдението: „За мен не е. Това е един средно интелигентен автор“.

Текстът завършва с обобщение: „Този избор не е случаен – за много от младите хора това е начин на живот и те не се нуждаят от „спасяване“, макар често по-възрастните да смятат обратното“.

„Това е един абсолютно отвратителен, много скучен и неутрален текст. Не мога да кажа, че е създаден с изкуствен интелект. Това са само клишета до клишета“, смята проф. Владко Мурдаров.

Няма как да знаем кои текстове са дело на AI

NOVA попита какво смята изкуственият интелект за самата задача. Според него прекалено плавният стил, липсата на позиция и абстрактните формулировки често издават, че авторът е машина. Използването на големи тирета в текста също може да е знак.

От МОН обаче отрекоха. „Инструменти, базирани на изкуствен интелект, не са използвани при създаването на нито една част от изпитния материал за ДЗИ по български език и литература“, категорични са от институцията.