Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

В навечерието на 24 май „Пътна полиция“ предприема извънредни мерки за осигуряване на безопасността по пътищата в страната. Заради очаквания интензивен трафик по време на празничните и почивните дни, екипи на МВР ще бъдат разположени по най-натоварените пътни участъци, основните входно-изходни артерии на големите градове, автомагистралите и ключовите направления към курортите.

От полицията посочват, че засиленото присъствие на униформени ще има за цел както подпомагане на движението, така и ограничаване на нарушенията, които традиционно се увеличават при засилен трафик и празнични пътувания. Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи.

Паралелно с празничния трафик започва и сезонът на абитуриентските балове. От „Пътна полиция“ вече са ангажирали допълнителни екипи, които ще следят за безопасността около училищата, заведенията и маршрутите, по които се придвижват абитуриентите.

Основен акцент в проверките и тази година ще бъде опасната практика зрелостници да се подават през прозорците или шибидасите на автомобилите по време на движение. От МВР напомнят, че подобно поведение крие сериозен риск от тежки инциденти и може да доведе до сериозни санкции както за пътниците, така и за шофьорите.

Полицията ще следи и за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Проверките ще бъдат засилени в късните часове на денонощието, особено в районите около заведения, хотели и места, където се организират абитуриентски тържества.

От „Пътна полиция“ предупреждават, че при установяване на нарушения ще бъдат налагани глоби на място, а при по-тежки случаи ще се пристъпва и към отнемане на шофьорски книжки. Униформените ще използват мобилни камери и технически средства за контрол на скоростта, както и за засичане на опасно поведение на пътя.

От МВР призовават шофьорите да бъдат търпеливи, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови маневри. Апелът към абитуриентите е празничните емоции да не се превръщат в повод за инциденти, за да могат баловете и празничните дни да преминат спокойно и без жертви на пътя.