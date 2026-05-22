България

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи

22 май 2026, 08:48
НС разглежда възстановяване на антикорупционната комисия

НС разглежда възстановяване на антикорупционната комисия
По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура
НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка
Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ
Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност
Съдът пусна обвинените в имотни измами

Съдът пусна обвинените в имотни измами
Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас
Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

В навечерието на 24 май „Пътна полиция“ предприема извънредни мерки за осигуряване на безопасността по пътищата в страната. Заради очаквания интензивен трафик по време на празничните и почивните дни, екипи на МВР ще бъдат разположени по най-натоварените пътни участъци, основните входно-изходни артерии на големите градове, автомагистралите и ключовите направления към курортите.

От полицията посочват, че засиленото присъствие на униформени ще има за цел както подпомагане на движението, така и ограничаване на нарушенията, които традиционно се увеличават при засилен трафик и празнични пътувания. Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи.

Паралелно с празничния трафик започва и сезонът на абитуриентските балове. От „Пътна полиция“ вече са ангажирали допълнителни екипи, които ще следят за безопасността около училищата, заведенията и маршрутите, по които се придвижват абитуриентите.

Основен акцент в проверките и тази година ще бъде опасната практика зрелостници да се подават през прозорците или шибидасите на автомобилите по време на движение. От МВР напомнят, че подобно поведение крие сериозен риск от тежки инциденти и може да доведе до сериозни санкции както за пътниците, така и за шофьорите.

Полицията ще следи и за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Проверките ще бъдат засилени в късните часове на денонощието, особено в районите около заведения, хотели и места, където се организират абитуриентски тържества.

От „Пътна полиция“ предупреждават, че при установяване на нарушения ще бъдат налагани глоби на място, а при по-тежки случаи ще се пристъпва и към отнемане на шофьорски книжки. Униформените ще използват мобилни камери и технически средства за контрол на скоростта, както и за засичане на опасно поведение на пътя.

От МВР призовават шофьорите да бъдат търпеливи, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови маневри. Апелът към абитуриентите е празничните емоции да не се превръщат в повод за инциденти, за да могат баловете и празничните дни да преминат спокойно и без жертви на пътя.

Пътна полиция Безопасност по пътищата Празничен трафик Абитуриентски балове Мерки за контрол Пътни проверки Шофиране под въздействие Опасни практики Нарушения на движението Глоби и санкции
Последвайте ни
По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

22 май: Пернишкото чудо: Когато съдбата пощади човека

22 май: Пернишкото чудо: Когато съдбата пощади човека

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Ето как може да получите поне 5 дни допълнителен платен отпуск

Ето как може да получите поне 5 дни допълнителен платен отпуск

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Nissan: GT-R е повече от кола. Той е символ и задължително ще има нов

Nissan: GT-R е повече от кола. Той е символ и задължително ще има нов

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

България Преди 54 минути

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

<p>8-годишно дете откри правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата</p>

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Любопитно Преди 1 час

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

Правната комисия с извънредно заседание заради промените в НПК

Правната комисия с извънредно заседание заради промените в НПК

България Преди 2 часа

На 20 май народните представители приеха на първо четене три законопроекта

Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес

Запознайте се с Джулия „Бътерфлай“ Хил: Жената, която живя 738 дни в 1000-годишно дърво, за да го спаси от отсичане

Запознайте се с Джулия „Бътерфлай“ Хил: Жената, която живя 738 дни в 1000-годишно дърво, за да го спаси от отсичане

Свят Преди 2 часа

За да спаси вековната секвоя Луна от моторните триони, Джулия Хил оцеля при брутални бури, леден вятър и тормоз с хеликоптери на 60 метра над земята. Вижте невероятната история на един от най-известните екологични протести

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг

Любопитно Преди 10 часа

Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище

Шефът на полицията в Сърбия е арестуван, откриха тяло в бъчва

Шефът на полицията в Сърбия е арестуван, откриха тяло в бъчва

Свят Преди 10 часа

Води се разследване срещу 10 души

Кола се обърна край Хасково, загина човек

Кола се обърна край Хасково, загина човек

България Преди 11 часа

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата

Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Украйна и Русия са все по-недоволни от САЩ

Свят Преди 11 часа

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Мадяр: ЕС ще се върне към руския газ

Свят Преди 12 часа

Мадяр: Русия ще остане там, където е, точно както Унгария

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

Почина голямата българска оперна актриса Теодора Георгиева

България Преди 13 часа

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Осъдиха авиокомпании за убийство на стотици пътници

Свят Преди 13 часа

Апелативният съд в Париж нареди на двете компании да платят максималната глоба от по 225 000 евро всяка

Радев назначи петима нови заместник-министри

Радев назначи петима нови заместник-министри

България Преди 14 часа

15 години затвор за шофьор, причинил катастрофа с две жертви

15 години затвор за шофьор, причинил катастрофа с две жертви

България Преди 14 часа

Съдебният състав е приел, че шофьорът е нарушил три разпоредби на Закона за движение по пътищата

Петрова: Търсим устойчиво бъдеще на „Лукойл“

Петрова: Търсим устойчиво бъдеще на „Лукойл“

България Преди 16 часа

Спецов заяви, че България има исторически шанс да си вземе рафинерията обратно

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

България Преди 16 часа

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Кои светци почитаме на 22 май и кой празнува имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 май, петък

Edna.bg

Бленджини обяви разширения състав за Лига на нациите

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов гласи мощен трансфер за над 20 млн. евро

Gong.bg

Смърт във военно поделение: Има ли прикрито убийство по време на дежурство

Nova.bg

Зрелостниците се явяват на втора задължителна матура: Репортер на NOVA изтегли Вариант 2

Nova.bg