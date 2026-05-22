Свят

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер" в Израел и че е изключително популярен там

22 май 2026, 11:10
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би могъл да бъде следващият министър-председател на Израел. Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там.

„Така че може би, след като приключа с това тук, ще отида в Израел и ще се кандидатирам за министър-председател. Тази сутрин видях едно проучване. Имам 99%, така че това е добре“, заяви Тръмп. 

Не стана ясно за кое проучване говори Тръмп, а от Белия дом не отговориха веднага на искането на USA TODAY за коментар.

Бенямин Нетаняху е настоящият министър-председател на Израел и е заемал поста през няколко мандата от 1996 г. насам. Тръмп е верен поддръжник на Нетаняху, тъй като САЩ и Израел са съюзници в продължаващата война срещу Иран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попитан дали е разговарял с Нетаняху за състоянието на войната с Иран, Тръмп каза: „Той е добре. Той е много, много добър човек. Ще направи каквото поискам от него. Страхотен тип е. За мен той е страхотен човек“.

Изявленията от 20 май дойдоха ден след като президентът заяви, че обмисля „още един сериозен удар срещу Иран“, и два дни след като спомена, че е отложил евентуални атаки заради напредък по възможно споразумение за край на конфликта.

„Не забравяйте, че Нетаняху беше военновременен премиер. И според мен в Израел не се отнасят правилно с него... Но не, той е военновременен министър-председател и просто не мисля, че се държат добре с него“, добави Тръмп.

Източник: USA Today    
