Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

22 май 2026, 11:05
П евицата Лизо току-що издигна концепцията за „голите рокли“ на следващото ниво. На галавечерта на фондация amfAR в Кан изпълнителката предложи сюрреалистичен прочит на провокативния стил, като закачи огърлица директно за зърната на своята рокля, съобщава Vogue.

За благотворителното събитие изпълнителката на хита „Good As Hell“ заложи на кобалтово синя рокля на дизайнер Робърт Вун от неговата кутюр колекция за пролет 2026 г. Тоалетът се отличава със скулптурно бюстие без презрамки, комбинирано с драматична пола тип „русалка“.

И докато огърлицата на зърната без съмнение приковаваше погледите (Хей, очите са по-нагоре!), визията на Лизо включваше и друг сюрреалистичен елемент – чифт съвпадащи сини ръкавици, върху които бяха апликирани декоративни човешки длани. Макар и богато аксесоарирана, Лизо реши да се откаже от маската за глава и короната, с които моделът дефилира на подиума – това, разбира се, щеше да бъде прекалено.

Историята на един скандален моден тренд

Огърлиците за зърна, макар и неоспоримо ексцентрични, не са новост в модата. В своето кутюр ревю за пролетта на 1998 г. легендарният Тиери Мюглер изпрати модела Ерика Ванбрил по подиума с прозрачна черна божествена рокля, която буквално висеше от пиърсингите на зърната ѝ.

„Тиери ми каза: Имам рокля за теб и ще я закача за зърната ти“, сподели Ванбрил в интервю през 2023 г.

В днешно време обаче истинските пиърсинги вече не са необходими за подобен ефект. Хилари Теймур от бранда Collina Strada остави своя отпечатък върху този стил по време на ревюто си за пролет 2023 г., когато спусна бледорозова рокля от аксесоари за зърна с формата на маргаритки.

Съвсем наскоро, на наградите „Грами“ през 2026 г., певицата Чапъл Роун се довери на модна къща Mugler за създаването на виненочервена версия на емблематичната рокля, която висеше от протезни (изкуствени) зърна. Сега, със своето кобалтово синьо колие, Лизо доказва, че роклите с акцент върху гърдите категорично остават на модната сцена.

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел": Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър"

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия" 2027 г.

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

„Има ли прикрито убийство?" Мистериозната смърт на редник в Костенец

Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол, разследващите не изключват и самоубийство

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

