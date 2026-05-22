Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

П евицата Лизо току-що издигна концепцията за „голите рокли“ на следващото ниво. На галавечерта на фондация amfAR в Кан изпълнителката предложи сюрреалистичен прочит на провокативния стил, като закачи огърлица директно за зърната на своята рокля, съобщава Vogue .

За благотворителното събитие изпълнителката на хита „Good As Hell“ заложи на кобалтово синя рокля на дизайнер Робърт Вун от неговата кутюр колекция за пролет 2026 г. Тоалетът се отличава със скулптурно бюстие без презрамки, комбинирано с драматична пола тип „русалка“.

И докато огърлицата на зърната без съмнение приковаваше погледите (Хей, очите са по-нагоре!), визията на Лизо включваше и друг сюрреалистичен елемент – чифт съвпадащи сини ръкавици, върху които бяха апликирани декоративни човешки длани. Макар и богато аксесоарирана, Лизо реши да се откаже от маската за глава и короната, с които моделът дефилира на подиума – това, разбира се, щеше да бъде прекалено.

Историята на един скандален моден тренд

Огърлиците за зърна, макар и неоспоримо ексцентрични, не са новост в модата. В своето кутюр ревю за пролетта на 1998 г. легендарният Тиери Мюглер изпрати модела Ерика Ванбрил по подиума с прозрачна черна божествена рокля, която буквално висеше от пиърсингите на зърната ѝ.

„Тиери ми каза: Имам рокля за теб и ще я закача за зърната ти“, сподели Ванбрил в интервю през 2023 г.

В днешно време обаче истинските пиърсинги вече не са необходими за подобен ефект. Хилари Теймур от бранда Collina Strada остави своя отпечатък върху този стил по време на ревюто си за пролет 2023 г., когато спусна бледорозова рокля от аксесоари за зърна с формата на маргаритки.

Съвсем наскоро, на наградите „Грами“ през 2026 г., певицата Чапъл Роун се довери на модна къща Mugler за създаването на виненочервена версия на емблематичната рокля, която висеше от протезни (изкуствени) зърна. Сега, със своето кобалтово синьо колие, Лизо доказва, че роклите с акцент върху гърдите категорично остават на модната сцена.