По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

П о вариант 2 ще пишат днес зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант беше изтеглен в зала 5 в Министерството на образованието и науката (МОН).

Изпитът започва в 8:30 ч. и ще се състои в 1434 училища в страната. Очаква се на него да се явят около 24 000 зрелостници.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни равнища, като за всяко равнище се провежда отделен изпит, каза Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000.

Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование – 1722, математика – 1523, предприемачество – 1373, и философия – 1186.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия – 44, италиански език – 113, изобразително изкуство – 139, информатика – 159, и химия и опазване на околната среда – 165, съобщиха за БТА от пресцентъра на МОН.

В МОН ще бъде изтеглена и темата за държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта по теория на професията. Този изпит също започва в 8:30 ч.

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема и ще положат изпит по практика, или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища.

На първия държавен зрелостен изпит по български език и литература на 20 май за цялата страна бяха анулирани 31 изпитни работи, основно заради използване на мобилни телефони и технически устройства, каза Евгения Костадинова.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който се състоя в 783 училища в страната. „Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативното съчинение в последната, 41-ва задача от матурата по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“. Тестът включваше 41 задачи, като последната беше за написване на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.